OPSADNO STANJE KOD KANJIŽE, KURIR TELEVIZIJA NA TERENU! Eksplozija bi ugrozila ljude i van granica naše teritorije, stižu novi detalji (VIDEO)
Po odobrenju Višeg javnog tužilaštva u Subotici, pripadnici uprave kriminalističke policije zajedno sa vojnom policijom i drugim jedinicama vojske Srbije, angažovani su od ranih jutarnjih časova na blokadi i pretresu dela teritorije u opštini Kanjiža radi potrage za nedozvoljenim materijama opasnim po živote građana i delove vitalne infrastrukture u tom delu Republike Srbije.
Reporterka Kurira, Aleksandra Orlić, otišla je na mesto događaja, kako bi izveštavala i saopštila najnovije vesti za Kurir televiziju.
- Akcija policije i vojske je počela oko pola šest ujutru, na teritoriji opštine Kanjiža. Mi se nalazimo na putnom pravcu Kanjiže ka Senti i Trešnjevcu, tu su takođe i desetine pripadnika vojne policije koji preusmeravaju saobraćaj u smeru naselja Vojvode Zimunjić, pravac ka Trešnjevcu je blokiran od ranih jutarnjih časova - rekla je Orlić.
Ona navodi da su meštani naselja objasnili da su ih u ranim jutarnjim časovima probudili helikopteri koji su se kretali iznad Kanjiže.
Pronađene su eksplozivne naprave
- Pretpostavljam da je u ranim jutarnjim časovima bila akcija iz vazduha i da se pretraga kasnije usmerila na sam teren gde su bili uključeni i psi zajedno sa policijom i vojskom, oni su pretraživali teren. Uspeli smo da saznamo da su u naselju Velebit, pored gasovoda, pronađena dva ranca koja su u sebi sadržala eksplozivne naprave za koje se smatra da su bile planirane da se upotrebe za određenu katastrofu - objasnila je Orlić.
Objasnila je da su ova 3 naselja, Velebit, Kanježa i Trešnjevac veoma blizu jedno drugom, na mapi bi stojali u takozvanom trouglu i zato istraga nije samo u Velebitu već je proširena.
- Od sugrađana smo nezvanično saznali da u okolini ima oko 3 stotine bušotina i da je ovo jedno od najvećih nalazišta nafte u Republici Srbiji, govorimo o informacijama koje smo dobili od samih meštana, kada bi došlo do eksplozije bili bi ugroženi svi stanovnici severnog Banata ali i drugih delova Srbije i van naših granica sa Mađarskom. Možemo da pretpostavimo da se akcija i dalje vodi na terenu - kaže Orlić.
Kako kaže Orlić, putevi su prohodni u samom mestu a građani katoličke veroispovesti proslavljaju uskrs i život nastavlja da se odvija neometano.
