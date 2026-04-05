Po odobrenju Višeg javnog tužilaštva u Subotici, pripadnici uprave kriminalističke policije zajedno sa vojnom policijom i drugim jedinicama vojske Srbije, angažovani su od ranih jutarnjih časova na blokadi i pretresu dela teritorije u opštini Kanjiža radi potrage za nedozvoljenim materijama opasnim po živote građana i delove vitalne infrastrukture u tom delu Republike Srbije. 

Reporterka Kurira, Aleksandra Orlić, otišla je na mesto događaja, kako bi izveštavala i saopštila najnovije vesti za Kurir televiziju.

- Akcija policije i vojske je počela oko pola šest ujutru, na teritoriji opštine Kanjiža. Mi se nalazimo na putnom pravcu Kanjiže ka Senti i Trešnjevcu, tu su takođe i desetine pripadnika vojne policije koji preusmeravaju saobraćaj u smeru naselja Vojvode Zimunjić, pravac ka Trešnjevcu je blokiran od ranih jutarnjih časova - rekla je Orlić.

Ona navodi da su meštani naselja objasnili da su ih u ranim jutarnjim časovima probudili helikopteri koji su se kretali iznad Kanjiže.

Foto: Kurir Televizija

Pronađene su eksplozivne naprave

- Pretpostavljam da je u ranim jutarnjim časovima bila akcija iz vazduha i da se pretraga kasnije usmerila na sam teren gde su bili uključeni i psi zajedno sa policijom i vojskom, oni su pretraživali teren. Uspeli smo da saznamo da su u naselju Velebit, pored gasovoda, pronađena dva ranca koja su u sebi sadržala eksplozivne naprave za koje se smatra da su bile planirane da se upotrebe za određenu katastrofu - objasnila je Orlić. 

Objasnila je da su ova 3 naselja, Velebit, Kanježa i Trešnjevac veoma blizu jedno drugom, na mapi bi stojali u takozvanom trouglu i zato istraga nije samo u Velebitu već je proširena.

Kanjiža - Vojna policija obezbeđuje mesto

 - Od sugrađana smo nezvanično saznali da u okolini ima oko 3 stotine bušotina i da je ovo jedno od najvećih nalazišta nafte u Republici Srbiji, govorimo o informacijama koje smo dobili od samih meštana, kada bi došlo do eksplozije bili bi ugroženi svi stanovnici severnog Banata ali i drugih delova Srbije i van naših granica sa Mađarskom. Možemo da pretpostavimo da se akcija i dalje vodi na terenu - kaže Orlić.

Kako kaže Orlić, putevi su prohodni u samom mestu a građani katoličke veroispovesti proslavljaju uskrs i život nastavlja da se odvija neometano.

Ne propustitePolitikaNOVI DETALJI POKUŠAJA SABOTAŽE GASOVODA KOD KANJIŽE! Otkriveno koliko je eksploziva pronađeno, snage bezbednosti sprečile KATASTROFALNI SCENARIO
Politika"RAZGOVARAO SAM S VUČIĆEM, SAZVAO SAM VANREDNI SAVET ZA ODBRANU" Oglasio se Orban nakon što je kod gasovoda kod Kanjiže pronađen eksploziv
PolitikaVOJNA POLICIJA NAORUŽANA DO ZUBA, VELIKA AKCIJA ZBOG POKUŠAJA TERORISTIČKOG NAPADA: Najnovije fotografije i snimak iz Kanjiže gde je pokušana sabotaža gasovoda
Politika"JUTROS ME JE PREDSEDNIK VUČIČ OBAVESTIO O POKUŠAJU TERORISTIČKE AKCIJE" Balint Pastor o eksplozivu pronađenom kod gasovoda u Kanjiži
