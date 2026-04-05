Eksplozivne naprave pronađene su jutros kod Kanjiže, u blizini međunarodnog gasovoda Turski tok. Prema dostupnim informacijama, eksploziv razorne moći, ukupne težine oko četiri kilograma, bio je spakovan u dva ranca, zajedno sa pratećom opremom za aktiviranje.

Od ranih jutarnjih časova angažovane su jake snage policije i vojske, uz prisustvo većeg broja putničkih, terenskih i kombi vozila, kao i helikoptera i dronova. Po odobrenju Višeg javnog tužilaštva u Subotici, pripadnici Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Vojnom policijom i drugim jedinicama Vojske Srbije, sprovode blokadu i pretres dela teritorije radi potrage za opasnim materijama koje mogu ugroziti živote građana i vitalnu infrastrukturu.

O ovoj temi su u emisiji "Puls Srbije vikend", kod voditeljke Krune Une Mitrović, govorili: Miloje Ćirović Ćira, pripadnik MUP-A u penziji, Bratislav Gagović, bivši policijski inspektor, Jelena Spasić, novinarka Kurira i Nenad Ljubišić, predsednik Strukovnog udruženja policije.

Angažovanje policije i vojske u Kanjiži

Miloje Ćirović Ćira komentarisao je primarnu svrhu angažovanja Uprave kriminalističke policije i Vojske Srbije na teritoriji opštine Kanjiža:

- Videli smo jutros da su svi raspoloživi resursi angažovani u cilju utvrđivanja, pronalaženja i rešavanja ovog slučaja. Eksplozivu nije mesto pored gasovoda koji je izuzetno značajan za region. Ne postoji mogućnost da je eksploziv tu slučajno; on je tu donešen sa namerom. Ovo je akcija koja je sigurno planirana duže vreme, a naše obaveštajne službe godinama rade temeljno i sistematično. Svi neprijateljski elementi države i oni koji žele da naruše ekonomsku, političku i bezbednosnu stabilnost dugo se prate, a iza toga stoji strpljiv i uporan obaveštajni rad.

Miloje Ćirović Ćira Foto: Kurir Televizija

Tehnologija i koordinacija u akciji

Pretpostavlja se da je tokom jutarnje operacije korišćen je georadar koji emituje elektromagnetne talase u zemlji. Ova tehnologija ne otkriva eksploziv direktno, već promene gustine tla. Ako bi neko kopao blizu cevi da postavi napravu, radar bi to brzo detektovao.

Nenad Ljubišić ističe da su jutros, i mediji i građani, mogli da uoče precizno izvedenu akciju policije i vojske, koja je bila „hirurški“ koordinisana i profesionalna.

- Videli smo sinergiju državnih organa i odličnu koordinaciju sa tužilaštvom. Uviđaj je sledeća procesna radnja; nakon njega izuzimaju se svi predmeti neophodni za tok istrage. Čeka se odluka tužilaštva za pravnu kvalifikaciju kako bismo znali u kom smeru će istraga definitivno ići.

Nenad Ljubišić Foto: Kurir Televizija

Gagović dodaje da je sprečena tragedija, jer bi posledice bile nemerljive. Eksploziv težine četiri kilograma ima ogromnu razornu moć, a on je zahvalan kolegama što su pravovremeno neutralisali pretnju.

Bratislav Gagović Foto: Kurir Televizija

Opsežnost akcije i sprečavanje terorističkog čina

Preko 100 pripadnika policije i vojske angažovano je na terenu. Jelena Spasić ističe da je ovo jedna od najvećih akcija u poslednje vreme, verovatno i u modernoj istoriji:

- Velika je sreća što se rešava uzrok, a ne posledica. Planirani napad je sprečen. Za izvođenje akcije diverzije i postavljanje eksploziva bilo je potrebno vreme, a pitanje je da li bi bila sprovedena danas, sutra ili za deset dana.

Jelena Spasić Foto: Kurir Televizija

Ćirović Ćira je naveo da pretpostavlja da je eksploziv trebalo da bude daljinski aktiviran.

- Savremeni sistemi i tehnologija su veoma napredovali i koriste se i u izvršenju zločina. Pokušaj terorističkog akta u ovom slučaju može se smatrati ozbiljnim kriminalnim činom i predstavlja veliki zločin.

SPREČEN TERORISTIČKI NAPAD KOD KANJIŽE: Policija i vojska neutralisali četiri kilograma eksploziva pored Turskog toka Izvor: Kurir televizija

