Slušaj vest

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da rektora Vladana Đokića više ne treba nazivati rektorom jer on to, kako je istakla, i nije već dugo vremena. Ministarka je dodala da Đokić krši zakon i da je uzurpator, jer funkciju rektora beogradskog Univerziteta koristi za ostvarivanje svojih ambicija kao političara.

"Godinu i po dana ukazujemo na to da postoje ljudi u ovoj zemlji koji prave političke karijere na tragedijama, poput one u Novom Sadu. Političar Vladan Đokić je jedan od njih. Na stranu što taj pristup nije moralan i što se nigde u svetu tragedije ne koriste za ličnu promociju, ali smo se na gomili primera uverili da takvi kao on nemaju morala. Političar Vladan Đokić krši zakon i on je ništa drugo do obični uzurpator, jer funkciju rektora Beogradskog univerziteta koristi za ostvarivanje svojih ambicija, a to je strogo zabranjeno!

Govor rektora Đokića: Dokaz političke zoupotrebe tragedije Izvor: Kurir

Pretvorio je univerzitet i fakultete u izborne štabove i stranačke prostorije zajedno sa svojim malobrojnim istomišljenicima. Poziva na nasilje prema policiji i institucijama države, traži međunarodnu istragu za tragičnu smrt devojke na Filozofskom fakultetu čijoj porodici se nije udostojio ni saučešće da izjavi. Otvoreno u pomoć poziva strance, strane univerzitete, organizacije, udruženja.

Više ga ne treba nazivati rektorom jer on to i nije već dugo vremena. Ako su nasilje, linč, uvrede i vređanje onih koji ne misle kao on, a njegove pristalice to rade, onda građani Srbije i nemaju težak izbor. Sa jedne strane uvrede, pretnje i nasilje, a sa druge politika kontinuiteta, razvoja i napretka oličena u predsedniku Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci na čelu sa Milošem Vučevićem - navela je Mesarovićeva na Instagramu.