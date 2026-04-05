Kako Kurir saznaje Đuro Jovanić, direktor VBA, obratiće se javnosti  u 18 sati.

Očekuje se da govori o istrazi koja je započeta nakon što je u opštini Kanjiža pronađen eksploziv samo nekoliko stotina metara od gasovoda.

Podsetimo, eksplozivne naprave pronađene su jutros kod Kanjiže, u blizini međunarodnog gasovoda Turski tok.

Eksploziv razorne moći, težine čak četiri kilograma, bio je spakovan u dva ranca. U rančevima je bila i prateća oprema za aktiviranje eksplozivnih naprava.

Ne propustiteInfoBizĐedović Handanović razgovarala sa Sijartom: Zahvalio na akciji sprečavanja ugrožavanja energetske infrastrukture
Dubravka Đedović i Peter Sijarto
PolitikaOGLASILO SE MINISTARSTVO ODBRANE NAKON ŠTO SU NAĐENI EKSPLOZIVI KOD KANJIŽE: Reč je o većoj količini sredstava velike razorne moći
Politika"PRONAĐENA SU DVA CRNA RANCA..." Oglasilo se tužilaštvo o eksplozivu otkrivenom kod gasovoda u Kanjiži (VIDEO)
Kanjiža vojska policija gasovod
PolitikaHAOS SPREČEN U POSLEDNJI ČAS: Sumnjivi predmeti uz gasovod kod Kanjiže uzdrmali bezbednost regiona
