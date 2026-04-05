Politika
DIREKTOR VBA OBRAĆA SE JAVNOSTI U 18 ČASOVA Govoriće o istrazi i eksplozivu koji je pronađen u opštini Kanjiža
Slušaj vest
Kako Kurir saznaje Đuro Jovanić, direktor VBA, obratiće se javnosti u 18 sati.
Očekuje se da govori o istrazi koja je započeta nakon što je u opštini Kanjiža pronađen eksploziv samo nekoliko stotina metara od gasovoda.
Podsetimo, eksplozivne naprave pronađene su jutros kod Kanjiže, u blizini međunarodnog gasovoda Turski tok.
Eksploziv razorne moći, težine čak četiri kilograma, bio je spakovan u dva ranca. U rančevima je bila i prateća oprema za aktiviranje eksplozivnih naprava.
1 · Reaguj
Komentariši