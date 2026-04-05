Nakon sednice Saveta za odbranu, premijer Mađarske Viktor Orban obavestio je pratioce putem video snimka na društvenim mrežama o sabotažnoj akciji povezanoj sa gasovodom Turski tok.

„Na deonici gasovoda Turski tok u Vojvodini, koji snabdeva Mađarsku, pripremana je sabotažna akcija. Razgovarao sam sa predsednikom Srbije, nije bilo povređenih, a gasovod funkcioniše nesmetano. Zahvalio sam predsedniku Aleksandar Vučić na radu srpskih vlasti; Srbi su pojačali zaštitu gasovoda“ – naveo je premijer, ističući da je funkcionisanje ovog gasovoda od vitalnog značaja za Mađarsku, jer se oko 60% mađarske potrošnje gasa obezbeđuje tim putem.

„Naredili smo pojačanu vojnu kontrolu i zaštitu mađarske deonice gasovoda. Srpske vlasti sprovode istragu, a mađarske vlasti su u stalnom kontaktu sa njima“ – dodao je premijer, naglašavajući da se Evropa suočava sa energetskom krizom kakva do sada nije viđena.

„Evropskim zemljama je potrebna, i biće im još potrebnija, energija koja dolazi iz Rusije. Ukrajina već godinama radi na tome da Evropu odseče od ruske energije. Digli su u vazduh Severni tok, zatvorili gasovod ka Mađarskoj, ove godine su zatvaranjem naftovoda Družba uveli naftnu blokadu Mađarskoj, a ruski deo Turskog toka stalno napadaju vojnim sredstvima“ – nabrojao je akcije koje, prema njegovim rečima, ugrožavaju energetsku bezbednost zemlje.