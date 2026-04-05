Nakon sednice Saveta za odbranu, premijer Mađarske Viktor Orban obavestio je pratioce putem video snimka na društvenim mrežama o sabotažnoj akciji povezanoj sa gasovodom Turski tok.

„Na deonici gasovoda Turski tok u Vojvodini, koji snabdeva Mađarsku, pripremana je sabotažna akcija. Razgovarao sam sa predsednikom Srbije, nije bilo povređenih, a gasovod funkcioniše nesmetano. Zahvalio sam predsedniku Aleksandar Vučić na radu srpskih vlasti; Srbi su pojačali zaštitu gasovoda“ – naveo je premijer, ističući da je funkcionisanje ovog gasovoda od vitalnog značaja za Mađarsku, jer se oko 60% mađarske potrošnje gasa obezbeđuje tim putem.

„Naredili smo pojačanu vojnu kontrolu i zaštitu mađarske deonice gasovoda. Srpske vlasti sprovode istragu, a mađarske vlasti su u stalnom kontaktu sa njima“ – dodao je premijer, naglašavajući da se Evropa suočava sa energetskom krizom kakva do sada nije viđena.

„Evropskim zemljama je potrebna, i biće im još potrebnija, energija koja dolazi iz Rusije. Ukrajina već godinama radi na tome da Evropu odseče od ruske energije. Digli su u vazduh Severni tok, zatvorili gasovod ka Mađarskoj, ove godine su zatvaranjem naftovoda Družba uveli naftnu blokadu Mađarskoj, a ruski deo Turskog toka stalno napadaju vojnim sredstvima“ – nabrojao je akcije koje, prema njegovim rečima, ugrožavaju energetsku bezbednost zemlje.

„Težnje Ukrajine predstavljaju životnu opasnost za Mađarsku. Energetska bezbednost Mađarske nije igra. Branićemo naš energetski sistem, sigurno snabdevanje porodica i naše nacionalne interese“ – naglasio je mađarski premijer.

Ne propustitePolitikaOGLASILO SE MINISTARSTVO ODBRANE NAKON ŠTO SU NAĐENI EKSPLOZIVI KOD KANJIŽE: Reč je o većoj količini sredstava velike razorne moći
WhatsApp Image 2026-04-05 at 11.29.14 (2).jpeg
PolitikaHAOS SPREČEN U POSLEDNJI ČAS: Sumnjivi predmeti uz gasovod kod Kanjiže uzdrmali bezbednost regiona
WhatsApp Image 2026-04-05 at 11.29.14 (2).jpeg
PolitikaNOVI DETALJI POKUŠAJA SABOTAŽE GASOVODA KOD KANJIŽE! Otkriveno koliko je eksploziva pronađeno, snage bezbednosti sprečile KATASTROFALNI SCENARIO
collage.jpg
Politika"RAZGOVARAO SAM S VUČIĆEM, SAZVAO SAM VANREDNI SAVET ZA ODBRANU" Oglasio se Orban nakon što je kod gasovoda kod Kanjiže pronađen eksploziv
orban.jpg