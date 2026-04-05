ORBAN OTKRIO DETALJE SABOTAŽNE AKCIJE KOD KANJIŽE Cilj je bio da se onesposobi deo Turskog toka koji snabdeva Mađarsku
Nakon sednice Saveta za odbranu, premijer Mađarske Viktor Orban obavestio je pratioce putem video snimka na društvenim mrežama o sabotažnoj akciji povezanoj sa gasovodom Turski tok.
„Na deonici gasovoda Turski tok u Vojvodini, koji snabdeva Mađarsku, pripremana je sabotažna akcija. Razgovarao sam sa predsednikom Srbije, nije bilo povređenih, a gasovod funkcioniše nesmetano. Zahvalio sam predsedniku Aleksandar Vučić na radu srpskih vlasti; Srbi su pojačali zaštitu gasovoda“ – naveo je premijer, ističući da je funkcionisanje ovog gasovoda od vitalnog značaja za Mađarsku, jer se oko 60% mađarske potrošnje gasa obezbeđuje tim putem.
„Naredili smo pojačanu vojnu kontrolu i zaštitu mađarske deonice gasovoda. Srpske vlasti sprovode istragu, a mađarske vlasti su u stalnom kontaktu sa njima“ – dodao je premijer, naglašavajući da se Evropa suočava sa energetskom krizom kakva do sada nije viđena.
„Evropskim zemljama je potrebna, i biće im još potrebnija, energija koja dolazi iz Rusije. Ukrajina već godinama radi na tome da Evropu odseče od ruske energije. Digli su u vazduh Severni tok, zatvorili gasovod ka Mađarskoj, ove godine su zatvaranjem naftovoda Družba uveli naftnu blokadu Mađarskoj, a ruski deo Turskog toka stalno napadaju vojnim sredstvima“ – nabrojao je akcije koje, prema njegovim rečima, ugrožavaju energetsku bezbednost zemlje.
„Težnje Ukrajine predstavljaju životnu opasnost za Mađarsku. Energetska bezbednost Mađarske nije igra. Branićemo naš energetski sistem, sigurno snabdevanje porodica i naše nacionalne interese“ – naglasio je mađarski premijer.