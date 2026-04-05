Šef Vojno bezbedonosne agencije (VBA) Đuro Jovanić obratio se javnosti i govorio je o istrazi koja je započeta nakon što je u opštini Kanjiža pronađen eksploziv samo nekoliko stotina metara od gasovoda.

- Danas su neki od vas mogli da prisustvuju izuzetno uspešnoj akciji. Mesecima smo ukazivali da do nečega ovakvog može doći. Današnjoj operativnoj akciji je prethodio dobar operativni rad na terenu, dobra razmena informacija sa srodnim službama i u ovom slučaju koji se odigrao raspolagali smo informacijama da će lice koje pripada grupi migranata koje je vojno osposobljeno izvršiti diverziju na gasnoj infrastrukturi. Ono sa čime smo se suočavali je bio veliki broj dezinformacija o vremenu, načinu itd.

Kako je istakao i danas se suočavamo sa time.

- To lice će sigurno biti privedeno, pitanje je samo da li će istraga trajati više dana ili meseci, ali dosledno ćemo izvršiti zadatak. Dezinformacije ukazuju da će Vojska Srbije i njeni pripadnici da rade za neku drugu ili treću stranu tako što će pronaći ukrajinski eksploziv i okriviti Ukrajinu za to. To nije istina. Proizvođač eksploziva ne znači da je on izvršilac ili naručilac.

Evo šta je pronađeno tokom istrage - eksploziv hermetički zatvoren, posebno pakovan, Možete da vidite detonatorske kapisle posebno pripremljene i upakovane za transport kao i detonirajući pogodan alat i pribor za pripremu ovog eksploziva i za izvršenje diverzije.

- Otkrivam vam detalj iz istrage: po oznakama na eksplozivu nedvosmisleno se vidi da je proizveden u Sjedinjenim Američkim Državama. Da li će sada neko da kaže da možda u ovom momentu Sjedinjenim Američkim Državama odgovara ovako nešto? Vojska Srbije je ozbiljna institucija i Vojska Srbije će izvršiti svaki zadatak. Vojska Srbije se ne meša u političke procese ni u Republici Srbiji, kamoli u političke procese u bilo kojoj drugoj zemlji. Ono što je sigurno, mi nastavljamo sa radom, ekipe već sada rade na pripremi svih ovih dokaza koji su danas pronađeni za forenzička veštačenja i mi ćemo u vrlo brzom periodu izaći sa novim informacijama - rekao je on.

Podsetimo, dva ranca sa četiri kilograma eksploziva pronađena su jutros kod Kanjiže, u blizini međunarodnog gasovoda Turski tok.

Eksploziv razorne moći, težine čak četiri kilograma, bio je spakovan u dva ranca. U rančevima je bila i prateća oprema za aktiviranje eksplozivnih naprava.