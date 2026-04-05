Aleksandar Vučić naglašava da veruje u Boga i svoj narod, a ne u stranu pomoć za političke ciljeve. Srbija ostaje suverena država!
"NE VERUJEM U STRANU ČIZMU, VEĆ U SVOJ NAROD" Vučić o suverenitetu Srbije i stranim uticajima: Za mene je glas našeg naroda glas Boga
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da ne veruje u "stranu čizmu", već u Boga i svoj narod.
- Oni koji traže pomoć od stranaca zarad svojih političkih karijera, zarad svog opstanka na vlasti, ti nikada ništa dobro nisu uradili za svoju zemlju i u interesu naših građana - istakao je Vučić.
Kako kaže Srbija je suverena država, te da je njegov posao da razgovara sa svim strancima i predstavlja zemlju.
- Za mene je glas našeg naroda glas Boga - poručio je Vučić.
