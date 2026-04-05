"ČEKAMO VAS, ALI NA STAKLU" Brnabić prošetala staklenim vidikovcem na Kablaru, uputila neobičan poziv Vučiću
Politika
"ČEKAMO VAS, ALI NA STAKLU" Brnabić prošetala staklenim vidikovcem na Kablaru, uputila neobičan poziv Vučiću
Slušaj vest
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić pozvala je danas predsednika Aleksandra Vučića da poseti stakleni vidikovac na Kablaru, koji bi uskoro trebalo da dobije upotrebnu dozvolu.
- Čekamo vas, ali na staklu - rekla je ona.
Brnabić je potom prošetala staklenim delom vidikovca, a kako je sve to izgledalo pogledajte u snimku.
Ona je danas obišla pomenuti vidikovac i navela da bi upotrebna dozvola trebalo da stigne za mesec dana.
112 · Reaguj
29