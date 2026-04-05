OGLASILA SE UKRAJINA O POKUŠAJU SABOTAŽE KOD KANJIŽE Odbacila umešanost i optužila Rusiju
Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova negiralo je danas da je ta zemlja umešana u pokušaj sabotaže dela gasovoda Turski tok kod Kanjiže na severu Srbije.
O tome se oglasio portparol Minsitarstva Heorhi Tihi na svom nalogu na mreži X
- Kategorički odbijamo pokušaje da se Ukrajina lažno poveže sa incidentom sa eksplozivom pronađenim u blizini gasovoda Turski tok u Srbiji. Ukrajina nema nikakve veze sa ovim - napisao je on i dodao da su najverovatnije krivci Rusi.
- Najverovatnije je reč o ruskoj operaciji pod lažnom zastavom, u okviru snažnog mešanja Moskve u izbore u Mađarskoj - naveo je Tihi.
Kako smo već pisali, direktor Vojnobezbednosne agencije (VBA) Đuro Jovanić izjavio je da su pripadnici srpskih bezbednosnih službi danas na teritoriji opštine Kanjiža, gde je pronađena veća količina eksploziva nedaleko od gasovoda koji spaja Srbiju i Mađarsku, izveli uspešnu akciju i istakao da su ranije raspolagali podacima da će osoba iz grupe migranata koja je vojno osposobljena pokušati da izvrši diverziju na gasnoj infrastrukturi.