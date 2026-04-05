Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova negiralo je danas da je ta zemlja umešana u pokušaj sabotaže dela gasovoda Turski tok kod Kanjiže na severu Srbije.

O tome se oglasio portparol Minsitarstva Heorhi Tihi na svom nalogu na mreži X

- Kategorički odbijamo pokušaje da se Ukrajina lažno poveže sa incidentom sa eksplozivom pronađenim u blizini gasovoda Turski tok u Srbiji. Ukrajina nema nikakve veze sa ovim - napisao je on i dodao da su najverovatnije krivci Rusi.

- Najverovatnije je reč o ruskoj operaciji pod lažnom zastavom, u okviru snažnog mešanja Moskve u izbore u Mađarskoj - naveo je Tihi.