Predsednik SNS i savetnik predsednika Miloš Vučević izjavio je danas povodom pronalaska eksploziva kod Kanjiže, da je sprečena diverzija i pokušaj da se izvede ozbiljan napad eksplozivnim sredstvima na gasnu infrastrukturu i da se ugroze vitalni nacionalni interesi, bezbednosni, ekonomski i energetski.

“Čestitam bezbednosnim službama naše države i državnom rukovodstvu na sjajno obavljenom poslu. Sprečena je diverzija, sprečen je pokušaj ili namera da se izvede ozbiljan napad eksplozivnim sredstvima na gasnu infrastrukturu, da se ugroze vitalni nacionalni interesi, bezbednosni, ekonomski, energetski”, naveo je Vučević na svom Instagramu.

Vučević je rekao da je moguće i da je postojala namera da se ugrozi i bezbednost Madjarske, dodajući da će istraga utvrditi o čemu je tačno reč.

“Ali ono što je zabrinjavajuće i za svaku osudu jesu natpisi, naslovi, izjave neodgovornih medija i pojedinaca nakon toga, gde tvrde da je eksploziv iz Ukrajine, Turske, a nemaju saznanja. Bez ijednog dokaza iznose takve tvrdnje i zbunjuju javnost i pokušavaju da ometaju istragu”, rekao je Vučević.

