Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastaviće konsultacije sa predstavnicima stranaka u ponedeljak, 6. aprila, sa početkom u 11.30 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

U 11.30 časova na nakonsultacije dolazi Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletara Srbije - Solidarnost i pravda, a sat vremena kasnije Mi – glas iz naroda.

Vučić je u petak završio konsultacije s tri političke stranke. U Predsedništvu su bili članovi Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara i Stranke pravde i pomirenja.

Teme sastanaka bili su zahtev dela građana za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, kao i odnos prema Evropskoj uniji i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.

Iz Pokreta socijalista na konsultacijama je bio predsednik te stranke Aleksandar Vulin sa saradnicima.

Iz Saveza vojvođanskih Mađara na konsultacije je došao predsednik te stranke Balint Pastor, dok je Stranku pravde i pomirenja (SPP) predvodio predsednik Usame Zukorlić.

Vučić je nakon prvog dana konsultacija izjavio da je političke stranke pozvao na konsultacije zato što, kako je rekao, smatra da se čovečanstvo nalazi na ivici ambisa i zato što su potrebne ozbiljne odluke.