Slušaj vest

U blizini trase međunarodnog gasovoda „Turski tok“ kod Kanjiže juče je otkriven eksploziv velike razorne moći, čime je, prema navodima nadležnih, sprečen potencijalni napad na vitalnu infrastrukturu Srbije.

Eksploziv je bio spakovan u dva crna ranca i pronađen u rejonu između naselja Gornji Breg i Vojvode Zimonjić, nedaleko od puta ka Senti, u blizini naselja Adorjan. Sumnja se da je reč o oko četiri kilograma materije za koji se pretpostavlja da je plastični eksploziv, uz dodatne komponente koje ukazuju na mogućnost izrade improvizovane eksplozivne naprave.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su bezbednosne snage pravovremeno reagovale i sprečile akciju usmerenu protiv ključnih interesa države. On je naveo da je o slučaju obavestio i mađarskog premijera Viktora Orbana, upozorivši da bi eventualna sabotaža mogla da ugrozi snabdevanje gasom i u Srbiji i u Mađarskoj.

Foto: Kurir

Foto: Kurir

Foto: Kurir

Na terenu je jutros bila i ekipa Kurir televizije, koja je izveštavala sa lica mesta. Prema navodima naše reporterke, širi rejon opštine Kanjiža bio je pod jakim merama bezbednosti, uz prisustvo oko 150 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, vojne policije i drugih službi. Pretraga terena obavljana je iz vazduha i sa zemlje, dok su pojedini putevi bili blokirani do popodnevnih časova.

Meštane probudila buka helikoptera

Stanovnici okolnih naselja navode da ih je u ranim jutarnjim satima probudila buka helikoptera, nakon čega su upozoreni da se vrate u svoje domove. Uprkos akciji, u centrima naselja svakodnevni život odvijao se uglavnom bez većih poremećaja, iako je događaj izazvao zabrinutost među građanima, posebno jer se poklopio sa uskršnjim praznicima koje obeležava veliki broj pripadnika mađarske zajednice u ovom kraju.

Više javno tužilaštvo u Subotici vodi istragu u saradnji sa vojnom policijom, rekla je za Kurir TV glavna tužiteljka Mladenka Manojlović:

"„Više javno tužilaštvo u Subotici, u saradnji sa vojnom policijom, izvršilo je uviđaj između naseljenih mesta Gornji Breg i Vojvode Zimonjić i da je tu u blizini puta pronađena su dva crna ranca u kojima je sadržaj bio da smo pronašli negde oko 4 kg materije za koju sumnjamo, odnosno pretpostavljamo da se radi o plastičnom eksplozivu, a takođe i pronađeni materijal koji upućuje na to da bi se mogla sačiniti eksplozivna naprava", rekla je.

KURIR TV NA LICU MESTA Sprečen teroristički napad kod Kanjiže Izvor: Kurir televizija

Istraga se nastavlja i danas, a nadležni organi rade na identifikaciji osoba koje stoje iza ovog pokušaja sabotaže. Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je u pitanju lice migrantskog porekla koje je, po nalogu, trebalo da izvrši ovaj napad.

"Iza ovoga stoji strana obaveštajna služba"

Bivši potpukovnik KOS-a Ljuban Karan ocenio je gostujući u emisiji "Redakcija" da iza pronađenog eksploziva kod Kanjiže najverovatnije stoji organizovana operacija, a ne pojedinac, ukazujući na mogućnost umešanosti stranih obaveštajnih službi.

Kako je naveo, cilj bi mogao biti istovremeno nanošenje štete Srbiji i Mađarskoj, uključujući destabilizaciju energetskog snabdevanja i politički pritisak uoči izbora, dok bi izbor izvršioca iz migrantske populacije mogao poslužiti za prikrivanje tragova.

„Sigurno da nije jedan izvršilac i da iza toga stvarno postoji organizovana neka akcija ili operacija. Po meni, to je neka od stranih obaveštajnih službi. Ne verujem da je neka svetski poznata teroristička organizacija usmerena na nas, već da su umešane službe koje ne misle dobro ni nama ni Mađarskoj. Jednim udarcem hteli su da ubiju dve muve i nanesu štetu i nama i Viktoru Orbanu, da Mađarsku uvedu u energetsku krizu. Nije slučajno izabran migrant, on je tu krajnja karika, često i bez saznanja ko je pravi nalogodavac“, rekao je Karan za Kurir TV.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenjai Zakonom o javnom informisanju i medijima.