U sinoćnoj emsiji "Utisak nedelje" govorilo se, između ostalog, o smrti devojke koja je stradala padom sa Filozofskog fakulteta, kao i ulasku policije u zgradu Rektorata, a voditeljka emisije Olja Bećković postavila je suštinsko pitanje gostima koji su bili pristuni.

Ona je upitala ono što mnoge zanima danima - zašto blokaderi sprečavaju istragu o smrti studentkinje, koja je bila zloupotrebljena od strane blokadera?

- Kad se otvori ovako tema i kad se nabroje ova vrsta argumentacije da je ovo samo još jedan brutalniji i drastičniji napad na Univerzitet, onda stiže već spreman odgovor već nedelju dana sa svih strana, a on glasi takođe jezivo i kaže se: akademska zajednica je pokazala da nema nikakvu empatiju, da ih ne zanima tragedija studentkinje i da ih isključivo zanima politika, pa su zato i došli one večeri ispred Rektorata i hoće... šta je njihov cilj? Ne samo smena vlasti, nego je zajednički cilj da se spreči istraga. To je toliko mnogo puta ponovljeno da verujem da je jedan veći deo javnosti zbunjen time i postavlja ta pitanja, koliko god bi imali do sada prilike da negde progovorite, pa u čemu je problem, šta je prirodnije nego da policija uđe na fakultet gde se desila tragedija? - upitala ih je voditeljka Olja Bećković.

Podsetimo, studenktinja Filozofskog fakulteta (25), u četvrtak uveče, 26. marta, pala je sa petog sprata te ustanove i izgubila život. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je juče gradilište Ekspo i tom prilikom odgovarao na pitanja novinara, od kojih se jedno odnosilo na rektora Beogradskog univerziteta Vladana Đokića, te je u sklopu njega lider države spomenuo i stradalu studentkinju otkrivši nove detalje o tragičnoj noći.

- Devojka je slala poruke 18 minuta pre smrti, ona je na to bila naterana. Istraga neka utvrdi šta se dešavalo. Bila je potpuno normalna devojka i ništa nije nagoveštavalo da bi učinila nešto protiv sebe. Ona je na to bila naterana, čime, to će istraga da utvrdi. Mene brine manjak empatije - naveo je predsednik.