- Sada tek počinjemo da naslućujemo razmere zločina koji su političari Ðokić, Sinani, Gruhonjić, Bakić i ostali počinili prema generacijama koje su se zadesile na fakultetima 2025. godine. Uz podršku ili uz tišinu svih onih koji su na našim fakultetima morali da vode računa da zaštite ove mlade ljude, oni su njih zombifikovali, po receptu iz Blokadne kuharice napravili "plenume" - najviše nalik sekti - spremne da se odreknu imena i prezimena, sopstvenih želja, slobodne misli, da postanu "medij" - istakla je Ana Brnabić, i objavila isečak iz emisije Utisak nedelje.

Tu se čuje da je studentkinja, koja je samo tako predstavljena i u najavi emisije, rekla da nije tu da govori pod svojim imenom i prezimenom, već kao "medij" za prenošenje stavova plenuma Filozofskof fakulteta.

- Sram bilo sve one - na visokoškolskim ustanovama, u civilnom društvu, medijima, političkim strankama i pokretima - koji su aktivnim odobravanjem, podrškom ili ćutanjem, zarad lične koristi ili ciljeva, dozvolili da se ovo desi generacijama mladih u Srbiji. Napravili ste od njih sektu. Zombifikovali ste ih. Iskoristili ste ih i zloupotrebili - rekla je ona.

Kaže da je ponosna što se od prvog dana borila protiv ovoga.

- Protiv toga da bilo koja mlada osoba bude samo nečiji "medij". A to su od njih napravili. I to u vreme dok su bili odgovorni za njihov razvoj, učenje, stasavanje. Dvoje profesora sede u studiju dok mlada osoba, umesto slobodne misli, kritičke misli, izgovara da je ona samo "medij" za prenos nekih informacija i umesto da ih to zabrine, da kažu nešto, oni to odobravaju i podržavaju - kazala je ona, i zaključila: