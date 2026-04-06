U sinoćnoj emsiji "Utisak nedelje" govorilo se, između ostalog, o smrti devojke koja je stradala padom sa Filozofskog fakulteta, kao i ulasku policije u zgradu Rektorata.

Gost emisije bio Jugoslav Tintor,  advokat rektora Vladana Đokića, s kojim je voditeljka Olja Bećković analizirala uoravo taj dan kada je UKP ušao u Rektorat.

- Uprava kriminalističke policije i njihovi pripadnici su na Filozofski fakultet ušli, dakle nisu upali, ali se čini da ima razlike između onoga što su uradili  na Filozofskom i onoga što su uradili na Rektoratu. Više javno tužilaštvo je izdalo saopštenje u kome je apelovalo na medije da ne šire dezinformacije i da to nije bio upad u Rektorat, nego da su oni ušli. Šta vas navodi da govorite da je to bila demonstracija sile? I ako je demonstracija sile je li onda to ulazak ili upad? - upitala je Bećkovićeva.

Advokat Tintor je objasnio da je potpuno nesporno što je toga dana policija ušla i pretresla Kapetan Mišino zdanje.

- Potupno je nesporno da su toga dana, što se tiče Rektorata imali naredbu suda da mogu da uđu i pretresu Kapetan Mišino zdanje. U tom smislu, to je legalno što su uradili.Niko ne beži od toga da može da se sprovode i, ako postoji razlog za to, pretrese Rektorat, ne postoji eksteritorijalnost - naveo je Tintor.

