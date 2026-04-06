Ambasador Irana Fazli je upoznao predsednika Vučića sa aktuelnom situacijom, naglasivši da Teheran ne želi da se rat širi, već traži diplomatske načine da se dođe do mira.

Predsednik Vučić je rekao da Srbija podržava mirno rešenje, uz poštovanje Povelje UN, teritorijalnog integriteta i nepovredivosti granica svih država, saopšteno je iz Predsedništva.

Takođe je naglasio da je za celo čovečanstvo od ogromnog značaja da se nađe mirno rešenje, kako bi se sprečila katastrofa neviđenih razmera.