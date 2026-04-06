Nalepnice sa kravaviim šakama kao i spiskovi sa imenima nepoželjnih studenata, onih koji nisu deo tzv. plenuma, osvanuli su na ulaznim vratima Rektorata u Novom Sadu!

Kako se može videti na fotografijama ispisana su brojna imena studenata, a jedna od lista nazvana je "buđavom listom".

I dok se predstavnici studenata blokadera, odnosno izaslanici takozvanih plenuma prilikom gostovanja na blokaderskim televizijama ne predstavljaju imenom i prezimenom - kao što je bio slučaj sinoć u emisiji Utisak nedelje gde se mlada bloladerka nije predstavila, ali je javno prenosila političke stavove plenuma, i to joj je bilo dozvoljeno, da tako anonimno nastupa u jednoj od najuticajnijih politčkih TV emisija - ti isti blokaderi targetiraju i zastrašuju svoje kolege, ne libeći se da ispišu njihova imena na svojoj "crnoj" odnosno "buđavoj listi".

Crna lista plenumaša na vratima Rektorata u NS Foto: Kurir

Ponovo su blokaderi pokazali da je svako ko misli drugačije potencijalna žrtva njihovog progona. Ovim su direktno ugrozili bezbednost svojih kolega, takođe mladih ljudi koji očigledno nisu članovi nikakvog plenuma i niti deo blokaderskog pokreta.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić danas je komentarisala plenume i ocenila da funkcionišu kao sekte i da su političari Ðokić, Sinani, Gruhonjić, Bakić i ostali, zombifikovali deo studenata i od njih napravili sektu.