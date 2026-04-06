- Znamo da za sada nema verodostojnih dokaza o tome ko bi mogao da stoji iza pokušaja napada na evropski deo ove vitalne energetske arterije, koja trenutno funkcioniše pod ekstremnim pritiskom - rekao je Dmitrij Peskov, komentarišući situaciju oko gasovoda Turski tok.

On je rekao i da je "kijevski režim više puta napadao" delove gasovoda Turski tok i Plavi tok, ističući da je situacija izuzetno opasna.

Šef Vojno bezbedonosne agencije (VBA) Đuro Jovanić obratio se javnosti i govorio je o istrazi koja je započeta nakon što je u opštini Kanjiža pronađen eksploziv  Foto: Damir Dervišagić

- Situacija je potencijalno veoma opasna. Znamo da je infrastruktura, razni delovi infrastrukture i Turskog toka i Plavog toka, više puta napadana od strane kijevskog režima - rekao je Peskov, komentarišući situaciju u vezi sa gasovodom.

On je dodao da Rusija preduzima mere kako bi osigurala bezbednost infrastrukture gasovoda Turski tok i Plavi tok.

- Ruska Federacija preduzima neophodne mere kako bi osigurala bezbednost infrastrukture - izjavio je portparol ruskog predsednika.

Podsećamo, u opštini Kanjiža u nedelju je u neposrednoj blizini gasovoda pronađena veća količina eksplozivnih sredstava, kao i predmeti i alati neophodni za njihovu pripremu i upotrebu.

