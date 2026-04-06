Prvi kolegijum novog Saveta zakazan je za sredu
Svečana sednica
NOVI SAZIV VISOKOG SAVETA TUŽILAŠTVA POČEO SA RADOM: Članovi nisu uspeli da izaberu predsednika!
Visoki savet tužilaštva (VST) održao je danas svečanu sednicu povodom stupanja na funkcije petoro novih članova Saveta iz reda javnih tužilaca, ali nije izabrao novog predsednika VST.
Predloženi kandidati za novog predsednika, javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nikola Uskoković dobio je 6 glasova članova Saveta naspram Jamine Stanković iz Vrhovnog javnog tužilaštva koja je dobila 4 glasa.
Međutim, VST sve svoje odluke, pa i o izboru predsednika donosi dvotrećinskom većinom sa 8 od 11 glasova.
Potpredsednik VST iz reda istaknutih pravnika Miroslav Đorđević nastaviće da presedava Savetom.
On je za sredu, 8. aprila zakazao prvi kolegijum Saveta.
