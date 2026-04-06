Visoki savet tužilaštva (VST) održao je danas svečanu sednicu povodom stupanja na funkcije petoro novih članova Saveta iz reda javnih tužilaca, ali nije izabrao novog predsednika VST.

Predloženi kandidati za novog predsednika, javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nikola Uskoković dobio je 6 glasova članova Saveta naspram Jamine Stanković iz Vrhovnog javnog tužilaštva koja je dobila 4 glasa.

Međutim, VST sve svoje odluke, pa i o izboru predsednika donosi dvotrećinskom većinom sa 8 od 11 glasova.

Potpredsednik VST iz reda istaknutih pravnika Miroslav Đorđević nastaviće da presedava Savetom.

On je za sredu, 8. aprila zakazao prvi kolegijum Saveta.

