Policija u Ljubljana nasilno je privela devojku na ulici, uprkos tome što je ona sve vreme pružala otpor, ali i u više navrata nasrtala na uniformisano lice.

Na snimku koji kruži društvenim mrežama, a koji je zabeležen na Prešernov trgu, vidi se policajac kako grubo vuče devojku. U trenutku kada ona pokušava da mu se suprotstavi i ponovo nasrne, policajac je silovito obara na tlo i privodi uz primenu fizičke sile.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome šta je prethodilo ovom događaju, a autori snimka navode da ovo ostavlja brojna pitanja o slobodi u Sloveniji, posebno nad mladim ženama.