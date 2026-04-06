Policija u Ljubljana nasilno je privela devojku na ulici, uprkos tome što je ona sve vreme pružala otpor, ali i u više navrata nasrtala na uniformisano lice.

Na snimku koji kruži društvenim mrežama, a koji je zabeležen na Prešernov trgu, vidi se policajac kako grubo vuče devojku. U trenutku kada ona pokušava da mu se suprotstavi i ponovo nasrne, policajac je silovito obara na tlo i privodi uz primenu fizičke sile.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome šta je prethodilo ovom događaju, a autori snimka navode da ovo ostavlja brojna pitanja o slobodi u Sloveniji, posebno nad mladim ženama.

Na kraju, ostaje pitanje da li je upotreba sile bila opravdana ili je situacija mogla biti rešena na drugačiji način, ali i da li će Evropska unija reagovati zbog upotrebe sile.

Ne propustitePolitikaOVAKO SVETSKE DEMOKRATIJE HAPSE BLOKADERE Devojčicu (14) tretiraju kao opasnost po bezbednost! Američka policija se zaleće u barikade, isti prizor i u Nemačkoj
collage.jpg
PlanetaOVAKO IZGLEDA SLOBODA MEDIJA U NEMAČKOJ: Novinarka pokušala da se provuče kroz kordon, pa DOPALA ŠAKA POLICIJI! Nisu imali milosti ni za koga (VIDEO)
MixCollage-26-Jul-2025-11-26-AM-3373.jpg
Planeta"KO IZAĐE NA ULICE BIĆE NEPRIJATELJ, DRŽIMO PRSTE NA OBARAČU" Šef policije Irana poručio šta sledi ukoliko nove antivladine demonstracije krenu tokom rata
profimedia-1064334754.jpg
PlanetaPOLICIJA PUCALA NA DEMONSTRANTE U NEPALU, NAJMANJE 10 MRTVIH! "Protest Generacije Z" zbog vladine zabrane društvenih mreža i Jutjuba (FOTO, VIDEO)
nepal.png