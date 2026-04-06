Slušaj vest

Predsednik PUPS-a – Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije Milan Krkobabić izjavio je nakon konsultacija sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem da je dijalog apsolutno nužan.

„Dijalog je jedini demokratski preduslov za rešavanje svakog problema. I to dijalog koji za cilj mora da ima vraćanje međusobnog poverenja građana Srbije. PUPS u prvi plan stavlja interese građana Srbije i mislim da je izuzetno važno vraćanje poverenja kako unutar porodice, tako i unutar lokalne zajednice, pa i šire, na nivou cele Srbije.

1/4 Vidi galeriju Milan Krkobabić Foto: Milan Ilić

Što se tiče izbora moramo da procenimo objektivno kakva je situacija u zemlji i okruženju. Interes građana Srbije mora biti prevashodan, a ne interesi različitih političkih opcija, koji su meni potpuno legitimne. Da li će ova godina biti i izborna, u znaku vanrednih izbora ili samo predizborna, jer nas čekaju iduće godine redovni izbori, ostaje da se vidi. Moramo biti realni, situacija u svetu se menja iz dana u dan, iz časa u čas, a mi ćemo je pratiti.

Mreža PUPS-a od 130 gradskih i opštinskih odbora je akciono osposobljena, spremni smo i ne zaziremo od izbornog nadmetanja.

Što se tiče spoljnopolitičke orijentacije PUPS stoji i dalje na evropskom putu, iako smo na njemu svi pomalo umorni, ali sam stava da ne valja menjati put kad kreneš negde, ma kako on bio dug. Naravno, nama su potrebne evropske vrednosti i evropski standardi, koje ćemo primenjivati u interesu naše zemlje”.