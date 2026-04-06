Lider Srpske napredne stranke i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oštro je prokomentarisao tekst na portalu Autonomija, koji je u rukama Dinka Gruhonjića, šefa blokadera u Vojvodini, protiv države Srbije i Srpske pravoslavne crkve u kom je na brutalan način udario na Srpsku pravoslavnu crkvu i državu.

Autor teksta koji je osvanuo na portalu Dinka Gruhonjića sa naslovom je "Vučić i Porfirije naumili da prave još stariji, ugledniji i još srpskiji Univerzitet" je Pavle Radić.

- Niko se toliko nije pobunio protiv Univerziteta SPC kao deklarisani vojvođanski separatisti. Nikome toliko ne smeta ustanova u nastajanju kao beogradskim restlovima Demokratske stranke. Nikada očiglednije nije bilo ko i zašto stoji iza pokušaja obojene revolucije, napada na srpsku crkvu i temelje srpske državnosti. Odbranićemo se - napisao je Vučević na Iksu.