Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja danas konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka. Predsednik razgovara sa sa predstavnicima Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - "Solidarnost i pravda", i sa

predstavnicima stranke "Mi - glas iz naroda".

Da li je sprečen teroristički napad u Kanjiži još jedan od pokazatelja da su unutrašnja pitanja neodvojiva od geopolitičke situacije u svetu, za "Puls Srbije", govorili su dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije, Srđan Barac, politički analitičar, Saša Gajović, analitičar i Đorđe Dabić.

- Trenutno jedini gasovod u regionu koji funkcioniše je Turski tok - može se nazivati i Balkanski tok ili Srednjoevropski tok. Od ovog gasovoda zavisi ne samo Srbija, već i Mađarska, Slovačka i druge zemlje u regionu. U aktuelnoj situaciji, ovo je široko regionalno pitanje, a možda vremenom postane i jedno od ključnih evropskih pitanja - rekao je Miletić.

dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

"Očekujem moguće dodatne aplikacije"

Kako Miletić ističe, situacija s gasovodom utiče na više aspekata - od regionalnih odnosa do energetske stabilnosti - i mogla bi doneti neočekivane izazove.

- Situacija trenutno deluje komplikovano. Iako se vode pregovori, ja ne vidim jasne naznake da će biti bolje - očekujem moguće dodatne komplikacije. Ovaj izazov ima više slojeva: može se ticati odnosa Mađarske i Srbije, energetske bezbednosti, pa čak i potencijalne destabilizacije Srbije - naveo je.

Srbija, Mađarska i Slovačka formiraju stratešku osovinu u regionu, balansirajući između globalnih sila i čuvajući nacionalni suverenitet, rekao je Barac.

- Odnos Srbije i Mađarske, koji je Miletić lepo obrazložio, zaista je važan, ali postoji i širi geopolitički kontekst. Naime, u svetu dominiraju dve teorije: Heartland, koja kontroliše kopno, i Rimland, koja kontroliše more. Između njih nalazi se Intermarium regija u kojoj su Srbija, Mađarska i Slovačka - i upravo ove zemlje, kroz svoj položaj, stvaraju posebnu osovinu fokusiranu na suverenitet i politiku vođenu u interesu sopstvenih naroda - kaže Barac.

Srđan Barac, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

- U tom kontekstu deluju lideri poput Fica, Viktora Orbana i Aleksandra Vučića. Ova pozicija nije naročito pogodna ni za jedne ni za druge globalne sile. Štaviše, ne možemo govoriti o jedinstvenoj Rusiji ili Americi - postoji više centara moći unutar svake od tih država, koji ponekad deluju i sukobljeno, što se vidi i na primeru odnosa administracija, pravosuđa i finansiranih projekata poput USAID-a u našem regionu - objasnio je Barac.

Ratne tenzije i neizvesnost u Evropi

Prema analizama Gajovića, dok svet prati sukobe na Bliskom istoku, dugotrajni rat između Rusije i Ukrajine i dalje snažno utiče na evropsku stabilnost.

- Geopolitička situacija je vrlo složena i tenzična, prvenstveno zbog činjenice da ratna dejstva ne prestaju. Dok smo se fokusirali na sukobe između Amerike, Izraela i Irana, često smo zanemarili dugotrajni rat između Ruske Federacije i Ukrajine, koji traje već petu godinu. Iako se manje medijski ističe, ovaj sukob je jednako žestok i značajan - rekao je Gajović.

Saša Gajović, analitičar Foto: Kurir Televizija

- Posledice su jasne - prekidi u dotoku nafte, gasa i naftnih derivata gurnuli su Evropu u energetsku i ekonomsku krizu, a način na koji će kontinent izaći iz ove situacije i dalje ostaje neizvestan - naveo je.

U složenoj situaciji s bezbednosnim izazovima, nacionalni interesi moraju biti važniji od političkih razmirica, istakao je Dabić.

- Ja lično ne bih išao na izbore dok ne dođe njihovo vreme, ali očigledno će vanredni izbori biti, što je činjenica. U ovim turbulentnim vremenima, gde se svakodnevno dešavaju značajni događaji - uključujući i pokušaje napada na kritičnu infrastrukturu - prioritet treba da budu vitalni nacionalni interesi, dok političke razmirice treba staviti po strani - ističe Dabić.

Đorđe Dabić - državni sekretar u Ministarstvu za brigu o porodici Foto: Kurir Televizija

- Bez obzira na datum izbora, politika predsednika Aleksandra Vučića do sada pokazuje značajne rezultate, a velike i ambiciozne projekte očekujemo u narednom periodu. Izgradnja infrastrukture za Expo, završetak ključnih objekata do kraja godine, gradnja stadiona, hotela i smeštajnih kapaciteta u Surčinu - sve to napreduje intenzivno, sa hiljadama radnika na terenu, mahom iz inostranstva - zaključio je, za "Puls Srbije".

"PRIORITET SU NACIONALNI INTERESI - POLITIČKE RAZMIRICE TREBA STAVITI PO STRANI" Dabić: "Veliki infrastrukturni projekti nastavljaju se bez zastoja"

