Glavni odbor Srpskog pokreta obnove razrešio je Aleksandra Cvetkovića funkcije predsednika SPO, zbog, kako se navodi, kršenja Statuta i narušavanja ugleda stranke. Jednoglasno je usvojeno da za kopredsednike budu izabrani Aleksandar Čotrić i Aleksandar Jugović.

U obrazloženju, u koje je Kurir imao uvid, naglašava se da su sve odluke i radnje Aleksandra Cvetkovića od 19. avgusta 2024. do danas potpuno ništavne. Podvlači se da je na mesto predsednika SPO došao prevarom, te da je kao direktor SPO lažirao sastanak u julu 2024. godine. Sačinio je i navodni zapisnik falsifikujući potpis poslovnog sekretara Vladimira Ćalića, koji sastanku nije prisustvovao, baš kao ni tadašnji potpredsednik i zamenik predsednika Aleksandar Čotrić.

Aleksandar Čotrić i Aleksandar Jugović izabrani za kopredsednike SPO Foto: Privatna arhiva

Interesantno je da je u spornom dokumentu zavedno da je tada Vuk Drašković podneo neopozivu ostavku na mesto predsednika stranke Aleksandru Čotriću, na šta je Čotrić, iako nije bio prisutan, "izjavio" da ne može da preuzme mesto predsednika iz zdravstvenih razloga! Takođe, navodi se da nema finasijskih uslova da se predsednik bira na Saboru SPO i da je odluka da se za predsednika imenuje Cvetković. Suma sumarum, od četiri čoveka koja se pominju u zapisniku, dvojica nisu ni na kakav način bila na tom navodnom sastanku!

Osim nezakonitog preuzimanja stranke, Glavni odbor na dušu Cvetkoviću stavlja i pokušavaj da smeni potpredsednike i osnivače stranke, da je suprotno Statutu imenovao pojedine predsednike odbora, da je svojim postupcima doprineo da niz istaknutih članova napuste Predsedništvo i IO SPO i da je javno optuživao funkcionere SPO i članove njihovih porodica.

Posebno se apostrofira da je propustio mogućnosti da SPO učestvuje na brojnim lokalnim izborima, te da je pružao političku podršku protivnicima SPO, i da je zaključio nezakonit i štetan ugovor o izdavanju imovine SPO, kao i da je potpisao sporazum o koaliciji s marginalnom političkom organizacijom.

Dokaz falsifikovanja: Sastanku nisu prisustvovali ni Aleksandar Čotrić, koji se čak i citira, ni Vladimir Ćalić, čiji je potpis lažiran Foto: Privatna arhiva

GO SPO navodi da je Aleksandar Cvetković na brojne druge načine zloupotrebljavao nelegalno stečeni položaj i da će se, zbog svega navedenog, novo rukovodstvo SPO obratiti Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu da u Registar političkih stranaka bude upisano legalno i legitimno izabrano rukovodstvo SPO.

Shodno tome, Glavni odbor je doneo zaključak o nastavku koalicione saradnje sa Srpskom naprednom strankom koja datira još od 2014. godine.