Slušaj vest

Advokat Vladimir Đukanović rekao je da država najhitnije mora da pokrene reformu visokog školstva i da stane na put regrutovanju radikalnih levičara i njihovom delovanju po univerzitetima i fakultetima.

- Ne postoji ni jedan razlog da poreski obveznici ove zemlje plaćaju delovanje levičarskih sektaša, niti da naša deca postaju vojnici kojekakvih marksista umesto da uče gradivo koje je predviđeno da se uči na fakultetu koji su izabrali - rekao je, između ostalog, Đukanović u snimku podeljenom na mreži Iks.