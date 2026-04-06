Država mora da reaguje: Đukanović zahteva reformu visokog školstva i ističe problem regrutovanja radikalnih levičara među studentima.
ADVOKAT VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Država najhitnije mora da pokrene reformu visokog školstva i da stane na put regrutovanju radikalnih levičara
Advokat Vladimir Đukanović rekao je da država najhitnije mora da pokrene reformu visokog školstva i da stane na put regrutovanju radikalnih levičara i njihovom delovanju po univerzitetima i fakultetima.
- Ne postoji ni jedan razlog da poreski obveznici ove zemlje plaćaju delovanje levičarskih sektaša, niti da naša deca postaju vojnici kojekakvih marksista umesto da uče gradivo koje je predviđeno da se uči na fakultetu koji su izabrali - rekao je, između ostalog, Đukanović u snimku podeljenom na mreži Iks.
On je naglasio da, kako tvrdi "sve partijske ćelije mladih komunista moraju biti izbačene sa naših fakulteta, kao i profesori koji zloupotrebljavaju njihov položaj zbog ličnih političkih ambicija.
