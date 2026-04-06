Slušaj vest

Zurof u tekstu pod naslovom: "Neočekivani antisemitistički incidenti u prijateljskoj Srbiji" podseća na povezanost srpskog i izraelskog naroda zbog čega su veliko neprijatno iznenađenje Bjelogrlićeve antisemitske poruke, ali i one poslate sa blokaderskog skupa tokom haosa koji su napravili nedavno ispred Rektorata.

Efraim Zurof Foto: FOCKE STRANGMANN/EPA

On navodi više primera kada je Srbija stala uz Izrael, među kojima i brojna domaćinstva sportskim klubovima, kao i da je izraelskim turistima Srbija među omiljenim destinacimama... Takođe, podseća i na istorijsku bliskost naroda.

Foto: Printscreen/Times of Israel

"A onda, iznenada, dva uznemirujuća i zapanjujuće neprijatna događaja", nastavlja čuveni istoričar i dodaje:

"U srpskoj seriji 'Senke nad Balkanom' poznatog glumca i reditelja Dragana Bjelogrlića, u trećoj sezoni, čula se poruka koja bi se mogla protumačiti kao antisemitska. 'Ja sam Simeon Draškić, sa planine Rtanj, čovek vere, Srbin. Vi, beogradska banda, štitite Jevreje i Vlahe (rumunskogovornu etničku manjinu u Srbiji), dok hapsite i ugnjetavate poštene Srbe.' Jasno je da je reč o TV seriji koja se oslanja na istorijske događaje, ali bez objašnjenja, podržava opasne stereotipe".

Osim Bjelogrlićevog antisemitizma, Zurof se vraća i nekoliko dana unazad na divljanje blokadera i blokadersku poruku koja je obišla svet: "Smrt Vučiću i Jevrejima oko njega".

"Oglasilo se i izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova, što dodatno podgreva sumnju da je reč o organizovanoj političkoj kampanji. Ova nedela su dobila široku medijsku pažnju".