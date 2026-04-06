Na dan pretresa zgrade Rektorata advokat Jugoslav Tintor i druga dvojica advokata, koja su prisustvovala pretresu, nisu imali punomoćja Univerziteta u Beogradu već fizičkog lica Vladana Đokića, saznaje Kurir!

To je, prema rečima izvora Kurira, još jedan dokaz da se Vladan Đokić ponaša kao fizičko lice, a ne kao rektor Univerziteta u Beogradu.

Vladan Đokić
Foto: Jakov Milošević, Beta Milan Obradović

Kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora, Tintor, kao i advokati Nebojša Maraš i Dejan Radunović angažovani su kao punomoćnici Vladana Đokića, samo njegovim potpisom, bez njegove funkcije i bez pečata Univerziteta.

Dobro obavešteni izvor iz pravosuđa ukazuje da oni kao punomoćnici fizičkog lica Vladana Đokića nikako prema Zakoniku o krivičnom postupku nisu mogli da prisustvuju pretresu zgrade Rektorata na ovaj način jer je Univerzitet u Beogradu pravno lice i "držalac Rektorata".

Foto: Kurir

Izvor ističe da je pretresu smeo da prisustvuje samo ovlašćeni pravni zastupnik Univerziteta u Beogradu.

Foto: Kurir

Međutim, kako saznajemo, istražni organi, koji su obavljali pretres uz naredbu Višeg suda u Beogradu, ipak su ovim advokatima dozvolili prisustvo zbog transparentnosti postupka.

Jugoslav Tintor Foto: Petar Aleksić

Podsetimo, pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP RS ušli su u prostorije Rektorata Univerziteta u Beogradu po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u okviru sveobuhvatne istrage okolnosti pod kojima je došlo do zapaljenja pirotehnike na petom spratu Filozofskog fakulteta 26. marta 2026. godine, a potom i tragične smrti 25-godišnje studentinje, te eventulanih nepravilnosti u radu Rektorata i Filozofskog fakulteta.

Ovaj nalog tužilaštva je stigao kada se u toku istrage pokazalo da ne postoji evidencija kada je stradala studentkinja ušla na Filozofski fakultet i kojim povodom.

Ne propustitePolitikaĐOKIĆ I DEKANI UKINULI SLOBODNU MISAO, OD MLADIH LJUDI NAPRAVILI ZOMBIJE! Psiholozi: Vode se parolom "svi misle tako - i ja ću"
PolitikaEVO ŠTA SU POLITIČARI ĐOKIĆ, SINANI, GRUHONJIĆ I OSTALI NAPRAVILI OD MLADOSTI SRBIJE: Zombifikovali ih, umesto slobodnomislećih mladih imamo sekte! (VIDEO)
PolitikaI ADVOKAT POLITIČARA ĐOKIĆA PRIZNAO: Potpuno je nesporno što je policija ušla i pretresla Rektorat, to što su uradili je legalno!
Jugoslav Tintor
PolitikaPOLITIČARU ĐOKIĆU VLAST VAŽNIJA OD ISTINE I MINUTA ĆUTANJA ZA STUDENTKINJU: Okrenuo glavu od tragedije na Filozofskom, FOTELJA JE IZNAD ŽIVOTA!
Vladan Đokić