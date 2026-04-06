Slušaj vest

Turski tok ili kako se često naziva balkanski krak ovog gasovoda, jedna je od ključnih energetskih arterija u ovom delu Evrope. Ovaj gasovod doprema ruski prirodni gas preko Turske, Bugarske i Srbije do Mađarske i dalje ka centralnoj Evropi. Njegov značaj je ogroman. Upravo zato, vest o pokušaju diverzije na ovom gasovodu kod Kanjiže podigla je uzbunu na najvišem nivou. Juče su u blizini gasovoda pronađena dva ranca sa eksplozivom razorne moći, ukupne težine oko četiri kilograma, sa pratećom opremom za aktiviranje. Akcijom vojske i policije potencijalna katastrofa je sprečena.

Gosti emisije "Usijanje" bili su Milan Milović, pukovnik MUP-a u penziji, Dejan Radenković, bivši pomoćnik načelnika UKP MUP i Darko Obradović, Centar za stratešku analizu.

- Moć i sposobnost određenih obaveštajnih službi je neverovatna, to što je eksploziv američkog porekla ne znači ništa, ja se ne razumem u politiku ali smatram da sama analiza eksploziva može da nas odvede u potpuno drugom smeru. To može da bude podmetnuto, u ovom trenutku američka administracija ima najmanje interesa da započne nešto sada na tom toku - rekao je Milović.

Kako kaže, on smatra da Amerika nema interesovanja da uništi balkanski tok.

- Daću vam primer, nekada je u Beranama, u Crnoj Gori, bila najpoznatija fabrika plastičnog eksploziva, taj eksploziv je recimo završavao u Italiji, Falkone je ubijen tim eksplozivom. Mnoge druge ličnosti su takođe ubijen ili je na njih pokušan atentat upravo sa njim. On je bio iz Crne Gore ali je verovatno bio švercovan dalje. Moć obaveštajnih službi je neverovatna i ovo mi zaista liči na nešto podmetnuto - naveo je Milović.

Kako kaže, razorna moć eksploziva je ogromna i eksplozija bi napravila katastrofalnu štetu.

Milan Milović Foto: Kurir Televizija

"Ovo je primer kako službe trebaju da funkcionišu u jednoj državi"

- Infrastrukturni objekti koji su od velike važnosti za državu, moraju biti pod stalnim oprezom i pod budnim okom bezbednosnih službi. Na neki način, ovo je primer kako službe trebaju da funkcionišu u jednoj državi. Moraju da postoje razmene kvalitetnih, dobrih i pouzdanih informacija između službi. Važno je da se informacije dele i da se određene stvari prevenstveno sprečavaju preventivom - objasnio je Radenković.

On navodi da trenutno govorimo o preventivi jer se radilo o operativnoj obradi u kojoj je došlo do podatka da će neko lice to doneti.

- Eksploziv je bio na lokaciji koja je na samo stotinak metara od samog Turskog toka, ovo je verovatno bio poslednji trenutak da se sve spreči jer da se čekalo, moglo je da dođe do ogromnog problema i same diverzije. Smatram da su zbog toga odlučili da sve urade upravo na ovaj način. Moramo da budemo strpljivi kako bi dočekali lišenje slobode potencijalnih činioca, ipak smatram da mi kao građani nikada nećemo saznati pravi razlog ove situacije, važno je da to znaju ljudi koji moraju kako bi branili ovu državu - kaže Radenković.

Foto: Kurir Televizija

"Građani moraju da se paze od dezinformacija"

Obradović navodi da mi ne znamo ko je odabran da izvrši ovu misiju ali da nije tako jednostavno jer ovde imamo nekoliko slojeva.

- Ovde imamo jako bitan faktor upravljanja strateškim komunikacijama od nedelje, kada se to i desilo. U saopštenju vojnobezbednosne agencije je jasno stavljeno do znanja da se građani pripaze od dezinformacija. To je najbitnije od svega. Ja nisam ranije video da je naša zemlja vodila ovoliko računa sa strateškim komunikacijama tokom bezbednosnih afera - objasnio je Obradović.

On smatra da je zahvaljujući našim organima bezbednosti sve bilo u potpunosti jasno i građanima, kako kaže, oni su rekli "ovo je ono što se desilo, nemojte da učestvujete u širenju dezinformacija".

- Oni su u startu objasnili da Ukrajina nema nikakve veze za tim. Ovo je bezbednosna stvar, sve ostalo su efekti koji imaju svoj politički, ekonomski i medijski ugao. Ovo je bezbednosna stvar za Srbiju i tako je moramo gledati, ukoliko joj pridodamo razne skrivene motive, mi zapravo smanjujemo poverenje građana u ovu zemlju. Ključno je i izuzetno je važno što je ovaj rezultat objavljen - tvrdi Obradović.

Foto: Kurir Televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs