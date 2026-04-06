Slušaj vest

Predsednik SPO Aleksandar Cvetković oglasio se povodom vesti koja je objavljena na sajtu Kurira, navodeći da tvrdnje koje su iznete u njoj nisu tačne.

- Vest koju ste objavili dana 6. aprila 2026. godine na svom portalu kurir.rs, pod naslovom „POLITIČKI ZEMLJOTRES U SPO: Smenjen Cvetković sa mesta predsednika zbog teških falsifikata! GO SPO izabrao kopredsednike“, satkana je od neistina koje predstavljaju krivično delo. Naime, nikakav Glavni odbor SPO, na kome se raspravljalo o odgovornosti predsednika stranke, nije održan. Statut SPO ne predviđa da odluke Glavnog odbora mogu donositi lica koja nisu čak ni članovi SPO. Takođe, jednostavno je utvrditi da ne postoji nijedna statutarna odredba koja bi dopuštala uvođenje institucije „kopredsednika“ - naveo je on u saopštenju.

Cvetković je potom dodao da "možda bivši potpredsednici SPO Jugović i Čotrić ne znaju da čitaju Statut svoje stranke ili više nisu ni članovi stranke koju bi naprasno da vode kao predsednici".

- Verovatno ih je strah da samo jedan od njih dvojice može da vodi stranku i zauzme mandat onome drugome u budućoj Skupštini Srbije naveo da ovako grubo prekrše Statut SPO, stranačku disciplinu, a bogami i zakonske norme. Pre svega toga, pogazili su same sebe - napisao je.

Ukazao je i da je lako proverljivo da je na sednici Predsedništva SPO, nakon njegovog izbora, prisutan bio Aleksandar Čotrić i da je čak presudno uticao na tekst tadašnjeg saopštenja stranke, a da dokaz za to može da se pronađe na FB stranici Srpskog pokreta obnove u objavi od 29. septembra 2024. godine.

- Čudno i nečasno je kako je Aleksandar Čotrić dve godine kasnije „shvatio“ da je falsifikovano sedeo pored mene i drugog potpredsednika SPO, Milana Đukića. SPO je i do sada trpeo udarce svojih bivših funkcionera. Čak su i napuštali SPO, formirali stranke i pokušavali da smenjuju bivšeg predsednika SPO Vuka Draškovića, a evo i sada nastavljaju istu borbu – po istim navikama, sa istim nalogodavcima i sa istim ciljevima: da ostanu funkcioneri - poručio je Cvetković, naglašavajući da je siguran sam da će i ishod biti isti kao i ranije i da je propast onih koji pokušavaju da uspavaju SPO "jedina ispravna mera njihovog višegodišnjeg stranačkog (ne)rada".

- Od februara SPO se sprema za održavanje Sabora. To sam čak i javno, putem medija, najavio. Na njemu će se odlučivati i o politici stranke i o rukovodstvu stranke. To očigledno ova dva večita funkcionera nisu htela da čekaju. Znali su, kao što znaju svi u SPO, da su jedino prateći Vuka Draškovića kao njegovi kandidati mogli da budu izabrani za potpredsednike na, pre 11 godina, poslednjem održanom Saboru SPO - rekao je Cvetković i nastavio:

- Godine 2017. na sednici Predsedništva SPO Aleksandar Čotrić rekao je Vuku Draškoviću da „ako ga imalo poštuje, nikada više mu ne ponudi da bude predsednik“. Šta se to sada promenilo kod ovog bivšeg potpredsednika SPO? U čije ime oni deluju? Falsifikat je fantomska sednica Glavnog odbora. To će se u vrlo bliskoj budućnosti i pokazati - naveo je on.

Cvetković kaže da su oni koji vode SPO spremni da "nastave borbu za ideale SPO – u nekoj koaliciji ili bez nje, u parlamentu ili izvan parlamenta, medijski prenošeni ili blokirani".