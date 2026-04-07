VUČIĆ NASTAVLJA KONSULTACIJE SA STRANKAMA: U Predsedništvo stigli Ivica Dačić i predstavnici SPS
Predsednik Vučić sastaće se u 10 časova sa predstavnicima Socijalističke partije Srbije, u 11 časova sa predstavnicima Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, a u 12 sa predstavnicima Socijaldemokratske partije Srbije.
Nakon svih sastanaka, predsednik će se obratiti medijima u 13 časova.
10.10 - Vučić se sastao sa predstavnicima SPS
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Socijalističke partije Srbije (SPS).
Na konsultacije koje se održavaju u Predsedništvu Srbije došli su predsednik SPS Ivica Dačić kao i funkcioneri stranke Snežana Paunović, Dušan Bajatović, Đorđe Milićević, Novica Tončev i Aleksadar Antić.