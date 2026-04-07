Smrt studentkinje na Filozofskom fakultetu, koja je potresla javnost, prema obdukcionom zapisniku nastupila je usled povreda zadobijenih padom sa visine. Toksikološke analize nisu pokazale prisustvo lekova niti drugih psihoaktivnih supstanci u organizmu preminule.

Više javno tužilaštvo nastavlja predistražni postupak kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja. Istraga obuhvata i incidente vezane za paljenje pirotehničkih sredstava na fakultetu, kao i proveru eventualnih propusta odgovornih lica kada je reč o bezbednosti studenata i zaposlenih.

Analiziraće se snimci sa zgrade fakulteta

Advokat Nebojša Perović izjavio je za Kurir televiziju da je reč o izuzetno teškom slučaju koji zahteva detaljnu istragu.

"Svaki gubitak života je izuzetno težak, pre svega za porodicu, ali i za širu zajednicu, naročito kada se ovakav događaj nađe u fokusu javnosti. Očekujem da će tužilaštvo, u saradnji sa MUP-om, ispitati sve okolnosti slučaja. To podrazumeva analizu snimaka nadzornih kamera sa zgrade fakulteta, kao i uvid u komunikaciju i kontakte preminule, uključujući osobe sa kojima je tog dana bila u kontaktu", rekao je Perović.

On je dodao da će tek nakon prikupljanja svih relevantnih dokaza biti moguće doneti zaključak o tome da li je reč o nesrećnom slučaju, samoubistvu ili eventualno krivičnom delu.

Više javno tužilaštvo u Beogradu nastavlja predistražni postupak povodom smrti M. Ž. i okolnosti pod kojima je došlo zapaljenja pirotehničkih sredstava na V spratu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 26. marta oko 22:40 časova, te utvrđivanja da li postoje propusti odgovornih lica u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu.

