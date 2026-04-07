Dešavanja na Univerzitetu u Novom Sadu ponovo su izazvala burne reakcije nakon što su se na ulaznim vratima Rektorata pojavili spiskovi studenata označenih kao nepodobni. Ovaj potez otvorio je ozbiljna pitanja bezbednosti, pritisaka i ukupne atmosfere koja vlada među studentima.

Dodatnu pažnju javnosti privukla je izjava advokata rektora Vladana Đokića, koji je naglasio da je policija prilikom ulaska u Rektorat postupala po sudskoj naredbi, te da je čitav postupak bio u skladu sa zakonom. Uprkos tome, u delu javnosti i dalje postoje sumnje i tumačenja da je reč o spornom i potencijalno nedozvoljenom potezu.

"Ovo nije prvi put da se tako nešto dešava"

O stanju na univerzitetu govorio je za emisiju "Redakcija" na Kurir televiziji dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, prof. dr Milivoje Alanović, koji ističe da ovakve situacije nisu presedan.

"Nažalost, ovo nije prvi put da se ovako nešto dešava na Novosadskom univerzitetu. Slične situacije beležene su i ranije, i to ne samo tokom poslednjih blokada. Na Filozofskom fakultetu smo tokom blokada imali jednu listu, takozvanu ‘crnu listu’, na ulaznim vratima, na kojoj su se našli studenti, a kasnije i neki zaposleni, kojima je bio zabranjen ulazak. Ne mogu da kažem tačan broj, ali bilo je oko 30 do 40 studenata, pretežno onih koji su aktivni u okviru Saveza studenata i studentskog parlamenta, ali i onih koji nisu bili po volji većine okupljene oko plenuma. Tri naše profesorke i jedan profesor su takođe bili ‘persone non grata’", rekao je Alanović.

Foto: Kurir Televizija

Alanović je opisao i lično iskustvo zabrane ulaska u zgradu:

"9. juna prošle godine meni je zabranjen ulazak u zgradu fakulteta i ta zabrana je trajala sve do 26. avgusta. Tek tada smo zajedno sa grupom zaposlenih mogli da uđemo i uspostavimo red, jer je Nastavno-naučno veće izglasalo početak nastave, a studenti u plenumu su reagovali zabranom ulaska dekanatu. Blokade su na ovaj način potpuno uništile prostor za dijalog, toleranciju, razmenu mišljenja i iskustava. To je bio izuzetno traumatičan period i za zaposlene i za studente“, istakao je Alanović.

O ulasku policije u Rektorat i blokadama

Komentarišući pravni aspekt ulaska policije u Rektorat, Alanović je rekao:

"Ja sam filolog, a ne pravnik, ali članovi 6. i 8. zakona o visokom obrazovanju su jasni i omogućavaju i pravnom laiku da razume normu. Ako i pravni zastupnik rektora potvrđuje legalnost postupka, to samo pokazuje da je tokom blokada manipulacijom pojmom autonomije univerziteta pokušano opravdati obustavu nastave i blokade fakulteta. To je zloupotreba zakonskih normi, jer se na ovaj način štitilo učesnike blokada, a javnost se zamajavala narativom da je autonomija univerziteta nadzakonska kategorija.“

Dekan je naglasio i posledice blokada na akademsku zajednicu:

"Blokade su nanele užasnu štetu visokoškolskim ustanovama, ne samo materijalno, već i u pogledu broja upisanih studenata i, mnogo važnije, radne atmosfere. Kolektivi i mikrokolektivi su gotovo prepolovljeni, odluke se donose na osnovu toga ko je bio za, a ko protiv blokada. Takva situacija motiviše ljude samo kroz pripadnost toj podeli, što je užasno i za zaposlene i za studente, koji su daleko mlađi i pogođeni tim podelama", zaključio je prof. dr Alanović.