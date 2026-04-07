Opozicionar i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Miloš Ković otkrio je šta se krije iza blokaderske politike. Ković je podsetio da su organizovane blokade i u o osnovnim i srednjim školama.

- Ali, šta dobijete time što srednjoškolci mesecima neće da idu na časove u školu? I sad se srednjoškolci postavljaju kao mali bogovi. Nastavnici, profesori, ko njih nešto pita.. Onda dolaze roditelji koji su veliki blokaderi. Oni blokiraju rad, a svi idu na svoj posao. Rade svoje poslove. A naravno da je profesorima i naslednicima u školama ekgzistencija bila je u pitanju, ali to njih ne zanima - rekao je on i dodao:

- Očigledno je da unutar blokaderskog pokreta postoji jedna struja koju zaista briga nije za univerzitet, fakulteti, naše školstvo, za Srbiju, a pogotovo za Kosovo i Metohiju. Ta struja ima vrlo jak glas kroz Junajted mediju. Problem je kako studenti biraju te starije ljude koje stavljaju na svoju listu, jer meni se nekad čini da ih gledaju na Novoj S i na N1 i kao da Nova S i N1 biraju ljude i diskurs.

Ković ocenjuje da se blokaderi boje da ne zvuče nacionalistički, da ne podrže Republiku Srpsku, da ne podržavaju javno Rusiju...

- Može patriota, ali samo ako se pojavljuje na Novoj S i N1 - naglasio je on.

Ković tvrdi da su na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu glavni deo blokadera bili najbliži saradnici i saradnice Dinka Gruhonjića.