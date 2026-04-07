Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS

Uglješa Mrdić optužio je vrhovnu tužiteljku Zagorku Dolovac da je licemerna jer je prva primenila ovlašćenja koja joj je dao set pravosudnih zakona iako je mesecima lobirala da oni ne budu usvojeni.

- Juče je vrhovni tužilac Zagorka Dolovac postavila bivšu članicu Visokog saveta tužilaštva Tanju Vukićević za vršioca dužnosti glavnog javnog tužioca Apelacionog tužilaštva u Kragujevcu na osnovu novih ovlašćenja koje je dobila zakonima koje sam predložio a koje je usvojila Narodna skupština - izjavio je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i pojasni da je ovlašćenje po kome je Dolovac izvršila ovo postavljenje vrhovni javno tužilac nije imao pre usvajanja zakona koje je predložio.

Odluka o postavljenju Foto: Privatna arhiva

Postavljenje koje je potpisala Zagorka Dolovac, kako navodi Mrdić, još jednom "dokazuje koliko je licemerna i do koje mere laže i obmanjuje javnost".

- Mesecima Dolovac, Branko Stamenković i Mladen Nenadić lažu i obmanjuju kako su izmenama i dopunama zakona koje sam predložio ukinuta ovlašćenja tužiocima. Mesecima su tražili da Evropska unija naredi Vladi Srbije, koja plaća Dolovac, Stamenkovića i Nenadića, da posebnim zakonom stavi van snage set pravosudnih zakona koje je Narodna skupština usvojila. Mesecima su lagali kako su zbog tih zakona navodno prekinute istrage - naveo je Uglješa Mrdić i dodao: