Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas gostujući u jednoj TV emisiji bio je besan zbog rezultata lokalnih izbora i rekao da nije zadovoljan zato što opozicija nije pobedila.

- Dobar rezultat je samo pobeda nad ovim režimom - rekao je Đilas.

On je i najavio žrtve na dan parlamentarnih izbora i istakao da traži zabranu Srpske napredne stranke.

- Velika je verovatnoća da će biti žrtava tog dana. Biće to jedan dan za koji se plašim kako će da izgleda - poručio je Đilas i dodao da je Srpska napredna stranka treba da bude zabranjena.