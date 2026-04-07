Blokaderi ne mogu da se pomire sa činjenicom da je Junajted medija, kompanija kojoj pripadaju Nova S i N1, dobila novo rukovodstvo, pa zajedno sa zaposlenima u tim medijima, do juče produženim rukama tajkuna Dragana Šolaka, dižu hajku protiv novog direktora Brenta Sadlera!

Pomoć su dobili na društvenim mrežama, pre svega na Iksu, gde su blokaderi počeli da šire ideje, pa i apele, da se Sadleru zabrani ulazak u zgradu N1, a Sena Todorović je pozvala svoje istomišljenike čak i da fizički brane N1!

- Ne dajte Vučićevom englezu da uđe u zgradu!!! Ni policiji ne dozvolite da uđe u zgradu! Dosta je terora! Nije N1 potrebna samo zaposlenima! Potrebna je svim građanima Srbije - pozvala je Todorovićeva.

Međutim, brzo su je poklopili sagovornici koji su reagovali na njenu objavu!

- Vi ste stvarno bolesni do iznemoglosti, pa kako novom vlasniku da zabranite da postavlja svoje ljude, kako zabraniti policiji da uđe bilo gde sa nalogom, o kom teroru govorite, o N1 i Nova S i njihovim huškanjima??? Bolest nije sve što boli - odgovorio je i tako ućutkao sagovornik sa naloga Zet od Hercegovine.