- Kada su pre skoro godinu dana članovi Pokreta socijalista došli pred N1 da saopšte zaposlenima da ih je Šolak prodao i da su oni samo sredstvo njegovog bogaćenja doživeli smo napade i od radnika N1 i od Evropske komisije, a sada smo dočekali da radnici N1 blokiraju N1 ljuti što novi vlasnik određuje ko će upravljati preduzećem koje su legalno kupili od Šolaka. Pokret socijalista je uvek na strani radnika i zato podržavamo zaposlene u N1 u njihovoj borbi za uspostavljanje samoupravljanja i ne ljutimo se što nam tada nisu verovali kada smo im rekli - Šolak vas je prodao, a Srbi imaju običaj da kažu "posle prodaje nema kajanja" - rekli su iz Pokreta socijalista, i dodali: