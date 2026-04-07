Slušaj vest

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Radnu jedinicu Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine Zvečanska - Dom "Moša Pijade", koji se nalazi na području opštine Voždovac, gde su smeštena deca bez roditeljskog staranja.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ona je istakla da će Ministarstvo, pored redovnih izdvajanja, opredeliti i sredstva za postavljanje zaštitne ograde oko samog objekta kako bi se omogućila dodatna bezbednost dece koja borave u ovom domu.

"Naš zadatak je da deci pružimo sve ono što nije biološka porodica, a to je odgoj, vaspitanje, bezbednost i priliku da ovde stasavaju u ljude i da se ovde oblikuju njihovi karakteri, na najbolji mogući način“, navela je Đurđević Stamenkovski zahvalivši svim zaposlenima koji se staraju o ovoj deci.

Naglasila je da su zaposleni u socijalnoj zaštiti tihi heroji, jer su preuzeli uloge roditelja, staratelja i svih onih koji deci ulepšavaju život i dodala da će nastojati da se njihov položaj svakim danom dodatno unapređuje.

Takođe, pomenula je i da joj je upućena neformalna inicijativa da ova ustanova ponese ime Milunke Savić.

"Milunka Savić je živela na Voždovcu i ovde se nalazi i njena kuća. Ona je ostala upamćena, ne samo kao ratnica, već i kao hraniteljka koja je brinula o ratnoj siročadi i deci bez roditeljskog staranja“, podsetila je Đurđević Stamenkovski ističući da ova ustanova zaista i treba da dobije ime po ovoj heroini.

