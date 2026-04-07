Predsednik Aleksandar Vučić nastavio je konsultacije i razgovarao je sa predstavnicima Socijalističke partije Srbije, Demokratskog saveza Hrvata i Socijaldemokratske partije Srbije. Cilj ovih konsultacija su odluke o budućnosti zemlje u nikad složenijim globalnim uslovima, ipak, opozicija odbija da se satane radi razgovora sa predsednikom Srbije, kako bi građani naše zemlje ovo mogli da tumače?

Gosti emisije "Puls Srbije" bili su Nebojša Bakarec, narodni poslanik SNS i Perko Matović, savetnik ministra informisanja koji su govorili o tome kako odbijanje opozicije da učestvuje u dijalogu sa predsednikom utiče na političku klimu u zemlji, o percepciji građana i o širem kontekstu unutrašnje i spoljne politike Srbije.

-Ovde i imate situaciju da na poziv srpskog predsednika, koji je tokom dva mandata dobio skoro 60% podrške naroda, on nema nijedno drugo državljanstvo, imate situaciju da na razgovore sa predsednikom neće da dođu predstavnici blokadera i opozicije, što je strašno. Mislim da je njema nešto drugo milije. Kada je Picula došao ovde, on je došao na poziv države i videli smo kako je primljen. Predstavnici parlamenta su ga primili, on je zatim skratio sastanak sa njima i primila su ga i dva ministra - objašnjava Bakarec.

Navodi međutim da je on pokazao izuzetno nepoštovanje jer se tek iz drugog puta složio da poseti izložbu o Jasenovcu.

"Predsednik je institucija"

- Videli smo da se opozicija odazvala na sastanak sa Piculom, "trčkali su za njim kao neki kučići". To je sramota, verujem da bi opozicija došla da su ih pozvali i Milanović i Plenković. Predsednik je institucija, važno je da ukazanim poštovanjem prema njemu pokažete i poštovanje prema sopstvenoj zemlji. Važno je da pokažete i da vam je stalo bez obzira što idete kod političkog neprijatelja, barem iskoristite priliku da kažete svoj stav, možda nešto i naučite i dobijete - rekao je Bakarec.

Ističe i da smatra da blokaderima i opozicijom upravlja neko iz inostranstva.

"Blokaderima je cilj nasilna smena režima"

- Ja mislim da je njima cilj nasilna smena režima. Moj sagovornik je lepo opisao kako se oni odnose prema Piculi ali on nije jedini prema kome se oni tako odnose. Oni svoju celokupnu moć vuku iz tih centara moći. Ti isti centri moći su nam oteli tužilaštvo i univerzitet, sve to je deo hibridnog rata i pokušaj obojene revolucije u Srbiji, zbog toga smatram da neće biti dovoljno racionalnih glava unutar onih koji rukovode tom operacijom, ne mislim na sve studente naravno već samo na one koji taj pokret vode u jednom pravcu i koji taj pokret politički predstavljaju - objašnjava Matović i dodaje:

- Opozicija radi po instrukcijama kako se sprovodi obojena revolucija, ja znam da je naš narod pametan i da ima veliko istorijsko iskustvo i da zbog toga neće padati na ovakve stvari. Treba da napomenemo i da oni stvarno prave haos na izborima jer nemaju podršku naroda. Taj haos dolazi od instrukcija. Rekonstrukcija vlade bi dovela do jedne vrste odlučnosti, jedne vrste političke koherentnosti i zajedništva koje je potrebno u ovom trenutku - dodao je Matović.

Kako kaže Bakarec, postoji izjava predsednika jedne od najjačih opozicionih stranaka, Đilasa, koji je rekao "kada izbori budu održani, biće krvi do kolena".

-Taj čovek je u Kosjeriću dobio 1,4% a na izborima u ovih 10 opština je po sopstvenom priznanju učestvovao u 4 opštine. Jedna od najjačih opozacionih stranaka nema ljude. Njega moraju da pozovu na razgovor kako bi rekao odakle mu saznanja da će biti mrtvih na izborima. To mora da podeli sa svima. Ko mu je to rekao i odakle je to saznao? Ja mislim da je to pretnja - rekao je Bakarec.

Matović smatra da ako neko mora da priča o smrti devojke u političke svrhe onda je to stvarno očajno.

- Oni i pored naloga za pretres nisu dozvolili UKP-u da napravi uviđaj o smrti jedne devojke, to ne može da bude političko pitanje i UKP nije politička institucija već jedna institucija koja je zadužena za bezbednost u našoj zemlji. Ne znam šta se dešavalo u njihovim mozgovoma da ne dozvole da se Rektorat istraži. Činjenica je da se dogodila smrt jedne devojke, ja se slažem sa predsednikom kako je zapravo došlo do njene smrti ali ako se oni ne slažu onda je to argument više da se istraži Rektorat - tvrdi Matović

