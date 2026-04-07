VUČIĆ O POKUŠAJU SABOTAŽE GASOVODA KOD KANJIŽE: Snaga eksploziva kao kada bi pogodio "iskander", sve trebalo da izvrši čovek sa vojnim činom jedne zemlje
Predsednik Vučić je govorio na temu konsultacija sa strankama, pozivima na dijalog koje je upućivao, velikoj krizi koja se približava, ali i osujećenom pokušaju sabotaže na gasovodu kod Kanjiže.
Odgovarajući na pitanja novinara o eksplozivu pronađenom kod gasovoda u Kanjiži, Vučić kaže da se država ponašala odgovorno.
- Taj eksploziv je bio razorne moći, to bi bilo snage kao da je Iskander pogodio deo gde je ventil. Ne postoji mogućnost za sprečavanje velikog požara i strašne eksplozije. Naša vojna obaveštajna agencija je obavila svoj posao ozbilljno. Onima koji su u tome pronašli informacioni rezonator, samo da podsetim, u godinu dana krize Vojska jednu reč nije rekla. Oni koji kažu da je Vojska ili da su naši nadležni organi rekli da smo hteli da se mešamo u izbore u Mađarskoj, sram ih bilo. I ove britanske medije, oni najviše lažu, i uvek moraju da slažu više. Mi smo se držali profesionalno i odgovorno, i imamo tragove, ali o tome ne govorimo - rekao je predsednik Srbije.
Kaže da su s pojedinih telefona upućivani pozivi određenim ambasadama, ali da se neće izlaziti sa zaključcima dok se ne utvrdi sve.
- Lice koje je trebalo to da uradi imalo je vojni čin u armiji svoje zemlje, pre nego što je prebeglo na teritoriju Srbije - kazao je on, i dodao da bi mesecima bilo sprečeno dostavljanje gasa Mađarskoj.
Kurir.rs