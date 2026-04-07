Srbija je dobila novi politički fenomen - zaštićene svedoke u televizijskim studijima koji bez identiteta iznose radikalne zahteve, dok mediji koji ih ugošćavaju zapravo saučestvuju u potpunom urušavanju javne odgovornosti.

O ovoj pojavi u emisiji "Redakcija" govorili su Milovan Drecun, narodni poslanik i predsednik Odbora za bezbednost i unutrašnje poslove i prof. dr Milan Petričković, Fakultet političkih nauka.

- Meni je ovo jedna vrsta apsurda, argumentacija voditeljke je da redakcija zna njeno ime i prezime, to je znači suština a ogroman procenat ljudi koji to gleda je nebitan. Poput obdaništa je. Očigledno je da čim se ona pojavila kao eksponent onda nisu svi među jednakima, ovo je ništa novo jer je očigledno da postoji neko ko se krije iza plenuma i povlači konce, da li je to gospodin rektor ili dekan, ja bih rekao da postoje neke mnogo dublje sive zone - rekao je Petričković.

Navodi da ovo nije samo pitanje univerziteta već su svi oni postali i alatka za rušenje države.

Termini koje blokaderi upotrebljuju su ciljani

- Video sam neke termine koja je koleginica upotrebila, oni su ciljani, postoji tu jedan orkestrirani mrežni rat. Opet konstatujem da je to izgubilo svaku vrstu smisla i izuzetno mi je nelagodno kada govorim o izgubljenom mladom životu i to ne treba preterano dirati. Ova pojavljivanja su u službi da se javnom mnjenju promoviše blokaderska opcija,plenum ne postoji u zakonu i univerzitetu i to stvarno treba raskrinkavati - objašnjava Petričković.

Kako kaže, to su izmišljene forme i svako dalje promovisanje i forsiranje njih samih je besmisleno.

- Velikom broju ljudi je jasno da je ovo deo studenata a studenata u Srbiji ima 230.000, nisu svi za ovo. Oni stalno pokušavaju nešto da kažu javnom mnjenju, pazite kakvu pravničku elokvenciju je ta devojka imala, čak i kada je mlad život izgubljen. Ko bi trebao da uđe u zgradu Rektorata ako ne policija ? Očigledno je da im neko daje vetar u ledja i sve mora da se ispita - dodao je on.

Kako kaže, fakultetima mora da se vrati originalna funkcija za koju su i napravljeni.

"Plenumi ne postoje u zakonu i oni su ilegalni"

- Voditeljka u "Utisku nedelje" je politički angažovana, ona se tamo prenemaže, ova mlada devojka koja je gost već na najbolji mogući način demonstrira šta znači "tabula rasa". Zamislite, ona je medij preko kojeg se komunicira, da li komunicira sa duhovima?Jel pozivate duhove u emisiji? Ja uopšte ne gledam ovo, propagandne emisije me ne zanimaju, to gledaju oni koji su pristalice opozicije i blokada. Problem je što je ovo ilegalno, u zakonu ne postoji mogućnost formiranja plenuma, delovanje njih i ovakvih pojedinaca jeste u cilju rušenja socijalnog poretka i vlasti - tvrdi Drecun.

On smatra da ovakvi pojedinci kao i sam plenum ugrožavaju bezbednost građana

- Neko njima sporovodi obuku i neko ih usmerava, neko je dozvolio da borave na fakultetima i sprovode svoje ilegalne aktivnosti, to je ilegalna organizacija, pored toga što imaju sredstva veze kao što su motarole i što imaju eksplozivna sredstva kao što su topovski udari i baklje i ostalo, ko nama garantuje da nemaju i oružije tamo ili da neće biti organizovani u nekakve udarne grupe eventualno - zapitao je Drecun i dodao zatim:

- Ko su ti koji se na ulici biju sa policijom? Oni ugrožavaju javnu bezbednost i ustavni poredak čime se napada i državna bezbednost. Imate promovisanje nekih takvih ideja na televiziji koju gledaju oni koji su protivnici vlasti. Pogledajte slučaj mlade devojke koja je tragično preminula, imate i slučaj eksploziva na područiju Kanjiže, potpuno ista matrica delovanja. Pokušavaju da prenesu pažnju sa suštine na nebitno i da ometu istragu policije - rekao je on.

