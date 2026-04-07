Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je u poslednjih pet godina devet puta pozvao na dijalog sve političke aktere u zemlji povodom različitih kriza, te naveo da će bez obzira na odbijanja nekih nastaviti da poziva na dijalog i upozorio na to da oni koji nisu spremni da razgovaraju sa predsednikom svoje države nikada neće biti spremni da obavljaju najteže razgovore u interesu zemlje.

Predsednik je na početku obraćanja rekao da poziv na dijalog nije hir ni trik, već suština demokratije.

- Od užasne tragedije u Novom Sadu, uputio sam javno 154 poziva na razgovor političkim protivnicima, onima koji drugačije misle, smatrajući da je od ključnog značaja da umirimo tenzije u uspostavimo atmosferu u kojoj oni drugi neće biti neprijatelji, već samo politički takmaci. I da sam najgori na svetu, predsednik sam ove zemlje, i verovatno još dugo vremena sa takvom razlikom i dominacijom neko drugi neće biti izabran - kazao je on.

Istakao je da se određeni politički činioci nisu odazvali pozivu na dijalog.

- I meni je njih žao, oni moraju da shvate da time ne ruše mene, već institucije ove zemlje, i ruše sebe. Pokazuju ljudima da nisu spremni na razgovor, a na šta ste spremni ako niste. Morate da razgovarate i sa onima koji vam otimaju teritoriju, kako da ne razgovarate sa onim ko drugačije misli. Ako i hoćete da optužite za nešto, dođite i recite to u lice. Ili nemate hrabrosti. Lako je udarati u džak koji ne uzvraća udarac, a nije lako kada je tu neko ko može da odgovori na svaku neistinu - kazao je predsednik.

Vučić kaže da ne treba da budu iznenađeni kada sutra neko drugi ne bude prihvatao dijalog sa njima.

- U poslednjih pet godina sam devet puta pozivao na razgovore, povodom različitih kriza i izbora. I uvek je odgovor bio isti, spolja i od određenih velikih biznismena koji su pretili da ko se pojavi na razgovoru sa mnom neće ga biti na određenim medijima. Valjda znaju da kada se razgovara da onda to nije samo lupanje u džak, već moraju da se čuju argumenti druge strane - naglasio je predsednik.

On dodaje da je zadovoljan dosadašnjim tokom dijaloga, i upozorio je ljude u Srbiji da oni koji nisu spremni da pričaju sa svojim predsednikom nikada neće moći da obavljaju najteže razgovore za svoju zemlju.

- Ili će popuštati lako, ili neće ni hteti da razgovaraju. Onaj ko se plaši razgovora ne zaslužuje poverenje naroda. Ta kultura poništavanja nanosi štetu našoj zemlji.

- Želeo sam da podelim sa njima informacije koje imam zahvaljujući vezama sa liderima sa Bliskog istoka, kao i druge informacije do kojih su došle naše službe. Nije ih zanimalno ništa, oni sve znaju najbolje. A i ja sam hteo da čujem nešto novo, da promenim nešto u svom ponašanju. Ja priznajem to, da moram nešto da promenim, i to ne krijem - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da je posle 15 meseci uništavanja Srbije i najtežih laži, veoma teško da nema izrazito negativne emocije prema ljudima koji su to činili.

- U meni je svakodnevna borba, veoma teška. Kad god pružim ruku pitam se da li sam izdao svoju decu koju su hteli da tuširaju osiromašenim uranijumom. Da završimo u šahtu kao Gadafi, moj sin, brat i ja... Ili da nastavim da pružam ruku i da se pravim da nisam čuo sve što su govorili i pretili. To je ljudski, ta borba u meni i danas traje. To sam rekao i nekim ljudima od kojih sam očekivao možda veću posvećenost u suprotstavljanju lažima, kao i nekima od mojih saboraca prethodnih dana - dodaje on.

Vučić je rekao da su danas i prethodnih dana bili dragoceni razgovori, i sa Tomislavom Žigmanovim i predstavnicima njegove stranke.

- Verujem da ćemo taj problem sa vrtićem u Tavankutu... Toliko je glupo komplikovan problem, a rešićemo ga za desetak dana. To šta kažu jedni za druge, bolje da ne pričam. Rešićemo i problem sa ženom koja ne može da radi zato što nosi hidžab. Može da nosi hidžab i da radi, jer ja da budem deo vlasti koja će da ukida verske slobode onih koji ne pripadaju nijednoj sekti, već dozvoljenoj religiji, stvarno ne mogu. A ima drugih koji se nude da će to da rade, pa neka pobede na izborima - rekao je on.

Ponavlja da je 154 puta nudio dijalog, i da niko to nije hteo - ali su hteli da pričaju sa Piculom i sa svakim strancem koji nikakve nadležnosti nema.

- Neka građani dobro razmisle, ko je za dijalog, mir i stabilnost, a ko za rušenje zajedničke države. Moja poruka i danas, posle razgovora sa predstavnicima SPS, stranke gospodina Ljajića, da svi zajedno moramo da nastavimo da radimo, da budemo što je moguće više ujedinjeni, zato što nam preti velika kriza spolja, a ne iznutra. Želim vas da obavestim danas, da nam predstoji veoma teško vreme u Evropi. Kada o tome govorim, to nije pitanje samo nafte, danas vidite probleme i u jednoj Francuskoj. Najmoćnije evropske sile imaju probleme, i tek će ih imati. Mi se borimo i zahvaljujući građanima Srbije možemo koji dan duže da izdržimo, ali ćemo svakako biti izloženi teškoj krizi - rekao je on.

Vučić je podsetio i da je uvek prihvatao pozive na dijalog i dok je bio u opoziciji i dodao da je na taj način upoznao i Slobodana Miloševića, Zorana Lilića, ali i Borisa Tadića i mnoge druge ličnosti u političkom životu.