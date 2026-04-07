- Hoću građanima da kažem da se to neće desiti, baš kao što sam vam rekao, podsetiću vas, uvaženi novinari, kada ste me pitali za lokalne izbore šta će biti kada shvate da su izgubili te izbore, rekao sam vam - neće biti ništa, ako se sećate. I, naravno nije bilo ništa. Tako ni u budućnosti neće biti ništa - rekao je Vučić u obraćanju medijima u Predsedništvu Srbije.

Osvrćućući se na navode studenata u blokadi da je SNS izgubila glasače u poslednje četiri godine u apsolutnom broju u odnosu na lokalne izbore 2022. godine, Vučić je istakao da blokaderi u ovom trenutku nisu ni blizu pobede na izborima i upitao ih zašto obmanjuju sebe takvim navodima i dodao da trebaju da pogledaju poslednja istraživanja.

- Pogledajte istraživanje poslednje, pa vidite koliko ubedljivo gubite. Što sebe obmanjujete, da biste narod ubedili da vi u stvari pobeđujete? I sve sam ovo ispričao zbog onoga što treba da dođe, a, to je da oni (blokaderi) narodu kažu da oni svakako pobeđuju i da neko treba nešto negde da brani. U ovom trenutku, moguće je svašta u roku od dva meseca da se dogodi ili u roku od šest meseci, ali u ovom trenutku nisu ni blizu da pobede - rekao je Vučić.