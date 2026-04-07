On kaže da, bez obzira da li je izjava izvučena iz konteksta ili nije, policija, kao ni bilo ko drugi, nema pravo da ubija studente.

- Ja prvi put čujem ovu izjavu gospodina Bratine, i ako je to istina, ja se izvinjavam svim studentima u ovoj zemlji. Izvinjavam se svim građanima ove zemlje. Takva izjava ne sme da postoji, ma kako da je izvlačena iz konteksta ili nije. Jer mi smo 15 meseci izdržali do ubistva Milice Živković, za koje je jasno da nisu odgovorni državni organi ili politički protivnici blokadera, izdržali smo da ne postoji nijedna žrtva, da nemamo nijedan tragičan događaj. U zemlji u kojoj sam ja predsednik, niko neće da ubija studente - poručio je Vučić.

On je tako odgovorio na pitanje novinara u Predsedništvu kako komentariše izjavu ministra Bratine na Dan studenata da "u trenutku kada mladi shvate nešto na sasvim ozbiljan način, kada je neko u stanju da im proda anarhističku ideologiju, znate, oni nisu svesni da ta policija ima pravo da ih bije i da ubije".

Vučić je tokom obraćanja istakao da su čak oni koji su neretko samo odgovarali na njihove napade, platili veliku cenu, što zatvorskim kaznama, što finansijskim.

- Predsednik sam u zemlji u kojoj ću svaki put da zaštitim život svakog čoveka, svakog studenta, i niko nema pravo da ih ubija, i neće policija da ih ubija. Policija je tamo išla da istraži ubistvo, da li je ubistvo ili je samoubistvo, prerano je da donosimo zaključke. I neću da vam govorim o tome ko preko kojih advokata vrši pritiske na porodicu da se na određen način izjasni, a porodica to ne želi, jer hoću da budem sasvim fer i da nadležnim državnim organima ostavimo mogućnost da urade svoj posao u skladu sa zakonom, profesionalno, odgovorno, onako kako to i priliči - rekao je Vučić.