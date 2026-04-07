Povodom teksta pod nazivom "BLOKADER U BORU NASRNUO NA NEDUŽNOG ČOVEKA! Nasilno otvorio vrata automobila, ŠUTNUO SUVOZAČA (VIDEO)", koji je objavljen 29.03.2026. godine na portalu kurir.rs, Jovan Alagić uputio je demanti koji prenosimo u celosti:



-Incident se zaista dogodio, ali prikaz u objavi i naslovima nije tačan. Ja nisam šutnuo niti udario bilo koga u leđa, niti sam nasilno otvorio vrata automobila. Rukom sam gurnuo vrata automobila, što je jasno vidljivo na snimku, i to kao reakcija na prethodno udaranje i štipanje desne ruke vratima od kola od strane druge osobe. Ovu činjenicu mogu potvrditi medicinskom dokumentacijom".