Aleksandar Vučić je komentarisao mogućnost rekonstrukcije Vlade ili letnjih izbora, naglašavajući interese države iznad svega.
Politika
INTERESI DRŽAVE I INTERES GRAĐANA IZNAD SVEGA! Vučić otkrio dva moguća scenarija za izbore: Nisam čovek koji donosi odluke na prečac
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je danas da li smo bliži rekonstrukciji Vlade ili izborima.
- Ja nisam čovek koji donosi odluke na prečac, ali ću se rukovoditi pre svega interesima države.
Kako je istakao ako bude video da ide velika kriza, svakako nema ništa od letnjih izbora.
- Ako vidim da se sklapa mir, ne isključujem mogućnost da idemo i na letnje izbore.
74 · Reaguj
45