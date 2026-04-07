Kosovska policija privela je danas u Severnoj Mitrovici dvojicu muškaraca za koje se sumnja da su službenici Pošte Srbije, potvrdio je za Kosovo onlajn zamenik direktora Kosovske policije za region Sever Veton Eljšani.

- Oni su raznosili srpsku poštu na Kosovu, što je nelegalno. To su bili sudski pozivi, sudska rešenja, pisma poreske uprave i drugo. Otvoren je slučaj za privredni kriminal - rekao je Eljšani.

On je dodao da se ovim slučajem bavi Odeljenje za ekonomski kriminal u Mitrovici.

Inače, u avgustu 2024. godine kosovska policija upala je i zatvorila devet ekspozitura Pošte Srbije u četiri opštine na severu Kosova – u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu, jer kako je tada navedeno, "nisu registrovane u nadležnim institucijama Kosova".