Kosovska policija privela je danas u Severnoj Mitrovici dvojicu muškaraca za koje se sumnja da su službenici Pošte Srbije, potvrdio je za Kosovo onlajn zamenik direktora Kosovske policije za region Sever Veton Eljšani.

- Oni su raznosili srpsku poštu na Kosovu, što je nelegalno. To su bili sudski pozivi, sudska rešenja, pisma poreske uprave i drugo. Otvoren je slučaj za privredni kriminal - rekao je Eljšani.

On je dodao da se ovim slučajem bavi Odeljenje za ekonomski kriminal u Mitrovici.

Inače, u avgustu 2024. godine kosovska policija upala je i zatvorila devet ekspozitura Pošte Srbije u četiri opštine na severu Kosova – u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu, jer kako je tada navedeno, "nisu registrovane u nadležnim institucijama Kosova".

Ne propustitePolitikaSRBIN KOJI JE JUČE UHAPŠEN DOVEDEN U SUD U PRIŠTINI: U toku sednica za određivanje pritvora
Priština Srbin sud.jpg
SRBI NA KIMKURTIJEVI SPECIJALCI UPADALI U KUĆE NAORUŽANI, SVE IZLOMILI I ISPREVRTALI Porodice uhapšenih Srba na KiM opisali uznemiruće scene: "Deca su prestravljena"
Zubin Potok
Politika"HAPSILI IH I TRETIRALI KAO KRIMINALCE" Otac jednog od mladića iz Vuča, kod Leposavića: Kosovska policija je preterano reagovala
Otac.jpg
SRBI NA KIMSRAMNO, ČETVORICI UHAPŠENIH SRBA U ĐAKOVICI ALBANCI ODREDILI PRITVOR DO 30 DANA: Advokat Miljković objasnio čitavu apsurdnost njihovog hapšenja (FOTO, VIDEO)
đakovica.jpg