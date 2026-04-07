DAČIĆ OTVORIO IZLOŽBU O GENERALU STEVANOVIĆU Ministar istakao da istorija našeg naroda obiluje primerima velikog herojstva
Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić otvorio je danas u Narodnoj skupštini Republike Srbije izložbu fotografija „Komandant PJP general potpukovnik Obrad Stevanović sa svojim Obilićima na nebeskoj straži“ i poručio da su pripadnici ove jedinice kroz istoriju pokazali da se vredi žrtvovati i boriti za svoju zemlju i narod.
Na svečanoj ceremoniji povodom otvaranja izložbe ministru Dačiću uručeno je priznanje za životno delo, statua komandanta PJP general potpukovnika Obrada Stevanovića, za učešće u stvaranju, jačanju, dejstvu PJP, borbi za svakog pripadnika te jedinice, razvoju Udruženja veterana PJP i negovanju tradicije.
Ministar Dačić je otvarajući izložbu istakao da istorija našeg naroda obiluje primerima velikog herojstva, ali da nažalost, obiluje i primerima da se to herojstvo nedovoljno poštuje i da se zaboravi.
„Ja zato hoću da vam pomognem da se to nikada ne zaboravi, da se ceni kao visoka vrednost“, kazao je ministar Dačić.
Istakavši da je Ministarstvo otvoreno da za saradnju i pomoć Udruženju veterana, Dačić se zahvalio boračkim udruženjima na njihovom aktivizmu, ali i Srpskoj pravoslavnoj crkvi na očuvanju vere i tradicije, ukazavši da je jedinstvo ključ opstanka države.
„Želim porodicama da svakog policajca i vojnika dočekaju živog i zdravog kad se vraća sa svog zadatka. Da više nikada ne moramo silom i snagom oružja da branimo našu zemlju. Ali imajući u vidu i znajući neprijatelje, nisam siguran da će oni od toga da odustanu. Zato moraju da znaju da je Srbija „tvrd orah“, a to je kao što znate, voćka čudnovata“, poručio je ministar unutrašnjih poslova.
Dačić je neizmerno zahvalio na uručenom priznanju i istakao da priznanje prihvata sa velikim ponosom, ali ujedno i velikom odgovornošću, da ostanemo dostojni onih koji su pre nas gradili ovu službu i da budemo ugledan primer generacijama koje dolaze.