Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić otvorio je danas u Narodnoj skupštini Republike Srbije izložbu fotografija „Komandant PJP general potpukovnik Obrad Stevanović sa svojim Obilićima na nebeskoj straži“ i poručio da su pripadnici ove jedinice kroz istoriju pokazali da se vredi žrtvovati i boriti za svoju zemlju i narod.

Na svečanoj ceremoniji povodom otvaranja izložbe ministru Dačiću uručeno je priznanje za životno delo, statua komandanta PJP general potpukovnika Obrada Stevanovića, za učešće u stvaranju, jačanju, dejstvu PJP, borbi za svakog pripadnika te jedinice, razvoju Udruženja veterana PJP i negovanju tradicije.

Ministar Dačić je otvarajući izložbu istakao da istorija našeg naroda obiluje primerima velikog herojstva, ali da nažalost, obiluje i primerima da se to herojstvo nedovoljno poštuje i da se zaboravi.

Ivica Dačić otvorio izložbu o generalu Stevanoviću Foto: MUP Srbije

„Ja zato hoću da vam pomognem da se to nikada ne zaboravi, da se ceni kao visoka vrednost“, kazao je ministar Dačić.

Istakavši da je Ministarstvo otvoreno da za saradnju i pomoć Udruženju veterana, Dačić se zahvalio boračkim udruženjima na njihovom aktivizmu, ali i Srpskoj pravoslavnoj crkvi na očuvanju vere i tradicije, ukazavši da je jedinstvo ključ opstanka države.

„Želim porodicama da svakog policajca i vojnika dočekaju živog i zdravog kad se vraća sa svog zadatka. Da više nikada ne moramo silom i snagom oružja da branimo našu zemlju. Ali imajući u vidu i znajući neprijatelje, nisam siguran da će oni od toga da odustanu. Zato moraju da znaju da je Srbija „tvrd orah“, a to je kao što znate, voćka čudnovata“, poručio je ministar unutrašnjih poslova.