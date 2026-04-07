Vučić sastaće se sutra sa Karen Pirs
VUČIĆ SE SUTRA U 12 SATI SASTAJE SA IZASLANICOM UJEDINJENOG KRALJEVSTVA Nakon razgovora prisustvovaće potpisivanju važnog ugovora
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa specijalnom izaslanicom Ujedinjenog Kraljevstva i Severne Irske Karen Pirs.
Sastanak će biti organizovan u 12.00 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.
Nakon sastanka, predsednik Vučić i specijalna izaslanica Pirs prisustvovaće potpisivanju ugovora između Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i AstraZeneca.
