Slušaj vest

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da Ministarstvo prosvete želi da univerziteti poštuju zakon i da njihov rad bude unapređen i istakao da su navodi u delu javnosti o zatvaranju fakulteta brutalne laži sa političkom motivacijom da bi se omalovažile institucije i veštački izazivala kriza tamo gde je nema, kao i da bi se remetio normalan rad fakulteta.

- Radi se o jednoj brutalnoj laži koja je plasirana iz političkih razloga, iz razloga potkopavanja autoriteta Ministarstva prosvete i želje da se Univerzitet ponovo koristi kao neka vrsta političke platforme za obračun između dela politički zainteresovanih dekana i rektora, odnosno političara Đokića, sa aktuelnom Vladom Srbije i Ministarstvom prosvete - rekao je Stanković za TV Prva.

Istakao je da Ministarstvo nije nikakva kaznena ekspedicija, ali ne može da dopusti da takvi brutalni politički spinovi da fakulteti neće raditi zažive u javnosti.

Stanković je ukazao da Ministarstvo poštuje zakon, da želi normalne nastavne procese i da se usvajaju inovativne pedagoške prakse, da se digitalizuje obrazovanje i podigne na viši nivo, ali i da se sarađuje sa svetom i da imamo aktivnu razmenu studenata i profesora, kao i zajedničke programe sa velikim svetskim univerzitetima.

Prema rečima Stankovića, prosvetna inspekcija koja će biti poslata u sve visokoškolske ustanove nije istražni, nego kontrolni organ.

On je dodao i da Ministarstvo želi da utvrdi način na koji funkcionišu visokoškolske ustanove, koje su, kako je naglasio, budžetske ustanove koje plaćaju građani Srbije.

- I zbog toga što su budžetske ustanove, zbog toga što pripadaju državi, mi kao ministarstvo moramo da vodimo računa, uvažavajući apsolutno autonomiju onako kako je zacrtana u Zakonu o visokom obrazovanju - rekao je Stanković.

Dodao je da je Ministarstvo opredeljeno i da podrži privatnu inicijativu kada je reč o visokoškolskom obrazovanju.

- Želimo da dinamizujemo taj život, da ga podignemo na viši nivo - rekao je ministar Stanković.